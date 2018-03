Acribillan a empresario y basquetbolista

Hoy en la madrugada fue acribillado al llegar a su casa el empresario y jugador de basquetbol en la liga estatal, Gerardo Arroyos González de 32 años, quien vivía con su madre en el fraccionamiento habitacional Paquimé.Gerardo Alvarez perteneció a varios equipos de la Liga Estatal de Basquetbol y actualmente aparece en el roster del equipo Centauros de Chihuahua y hasta posó en la foto del equipo durante su juego amistoso contra Potros de Nuevo Casas Grandes, previo al torneo oficial, aunque al momento de ser acribillado fue hallado con unas muletas, lo que sugiere que posiblemente se hallaba lesionado.Fue a las 3:00 de la madrugada de este sábado cuando el basquetbolista y empresario de su propia constructora denominada Argoz, llegaba a su casa en las calles Río Santa María y Río Casas Grandes, pero en eso se le acercó un vehículo no identificado y del interior sus tripulantes realizaron una serie de detonaciones, quedando el hombre tirado frente a la puerta de su casa.Minutos después salió la madre de éste quien fue la que dio aviso a las autoridades del ataque que sufrió su hijo quien no estaba casado ni tenía hijos aún.Al arribar a la escena del crimen, las autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Ministerial Investigadora tuvieron a la vista el cuerpo del empresario y jugador de basquetbol, así como unas muletas y 11 casquillos percutidos calibre 9 milímetros.Tras las diligencias en el lugar como el aseguramiento de los elementos balísticos y la toma de fotos en la escena del crimen, agentes del Servicio Médico Forense se hicieron cargo del levantamiento del cuerpo y llevarlo al anfiteatro para la necropsia de ley.Hasta hoy en la mañana, las autoridades de la Fiscalía General del Estado no tenían confirmada la detención de ningún responsable por el homicidio de este empresario y jugador de basquetbol en el circuito estatal, quien perteneció a varios equipos incluyendo a los Soles de Ojinaga en donde militó varias temporadas.

