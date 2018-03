EL DIARIO



Nuevo Casas Grandes.- Pedro Alberto Damiani Armendáriz, Recaudador de Rentas en el municipio de Nuevo Casas Grandes, acudió a la UPNECH, en donde sostuvo una charla con Juan Durán Arrieta, coordinador del campus en esta ciudad, para establecer un puente de dialogo con las autoridades estatales, quienes han estado apáticas en este conflicto que ya se va convertiendo en un conflicto social.



Damiani Armendáriz, mencionó que su tarea primordial es escuchar las quejas estudiantiles y del propio maestro en huelga.



Informó que como persona y habitante de este municipio entiende perfectamente la situación, pero detalló que no tiene la facultad directa para solucionar esta problemática.



En este sentido, desde la mañana del día de ayer alumnos y personal docente tomaron las instalaciones de la Recaudación de Rentas, y no hubo enfrentamiento alguno con el funcionario estatal.



“No es algo fácil lo que estás haciendo, como responsables o pertenecientes a un gobierno aquí estamos dando la cara, no había podido venir antes porque había mucho trabajo, sé que tu tratas de hacer lo mejor posible, yo quiero apoyar a nuestro pueblo y que no haya diferencias, el gobernador ha tenido otras situaciones pero ya está enterado de esto, a lo mejor no puedo arreglar las cosas de manera directa pero aquí estamos, siempre me ha gustado enfrentarme al problema, pero te repito aquí he venido a dar la cara”, expresó Pedro Damiani dentro de su plática con el director en huelga.



Por su parte, Juan Durán le mencionó; “Algo que ocurre aquí en UPNECH son varios puntos, es complejo, no es sencillo, necesitamos sentarnos a dialogar, al gobernador yo le dije que si conociera a esta universidad otra cosa sería, quisiera un dialogo fraterno, me gustaría que usted fuera un puente de dialogo con el gobernador, generar una mesa de dialogo, a la Rectoría no le interesa dialogar, y si dos seres humanos le interesan a este gobierno, que les van a interesar a los sicarios, es decir debemos de tener más aprecio por la vida”.



La plática entre el representante del gobernador en el municipio duró varios minutos, los cuales fueron suficientes para que cada una de las partes fijará su postura ante esta situación que se está viviendo en la Universidad Pedagógica Nacional, campus Nuevo Casas Grandes y en otros campus en el estado.



Mientras tanto, el coordinador de la UPNECH en este municipio, continúa con su huelga de hambre, en espera de que se abra una mesa de diálogo y arreglar los problemas que se viven al interior de estos campus universitarios, por la forma en que se ha conducido la Rectora, Victoria Esperanza Chavira Rodríguez.



