EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Continua en huelga de hambre director de UPNECH, Juan Durán Arrieta, en el Campus de Nuevo Casas Grandes, además se une Investigador prestigiado del campus de la UPNECH de Juárez. Ante la negativa que existe por parte de gobierno del estado de destituir de su cargo a la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, el director del campus en Nuevo Casas Grandes, Juan Crisóstomo Durán Arrieta, continúa en huelga de hambre. A esta huelga de hambre, también se unió el investigador con prestigio nacional de la UPNECH campus Juárez, Rigoberto Martínez, quién exige de la misma manera la destitución de la Rectora antes mencionada. En entrevista con el director del campus en NCG, informó que las autoridades estatales han hecho caso omiso a su petición, sin ni siquiera entablar un dialogo de negociación para resolver esta problemática que existe en todos los campus del estado de Chihuahua. El gobernador del estado, Javier Corral Jurado ya está enterado de esta situación, pero no ha hecho nada para platicar con los involucrados. Los docentes del campus en Nuevo Casas Grandes, ya le hicieron entrega de un pliego petitorio al mandatario estatal, pero no ha habido nada al respecto. Mientras tanto, a pesar de las inclemencias del clima y de los fuertes vientos que se han presentado en la región noroeste del estado, Juan Duran Arrieta continua con su huelga de hambre ética, sin probar ningún tipo de alimento, solamente agua. Alumnos y personal docente están unidos en esta lucha, defendiendo el derecho de la institución pedagógica y el de una sola persona. Jóvenes estudiantes llevan leña al lugar de la huelga para que el profesor enfrente las bajas temperaturas que se están presentando en la zona. Familiares y amigos de Durán Arrieta están preocupados por su salud, ya que son dos días de estar en huelga y el cuerpo tarde o temprano lo reciente. Son solo tres puntos los que están exigiendo la mayor parte de las UPNECH en el estado; Destitución inmediata de la Rectora, Derogación de la ley UPNECH y el Respeto a la vida institucional de alumnos y trabajadores. No obstante no hay respuesta todavía, y ante esta apatía del gobierno, la huelga de hambre en la UPNECH de Nuevo Casas Grandes sigue, y se estarán uniendo más campus si no las cosas siguen como hasta ahora. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.