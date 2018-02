Convocan a la carrera pedestre de El Willy

Casas Grandes.- El Comité “Unidos por el Willy” en coordinación con el área deportiva del gobierno municipal, lanzaron la convocatoria para la realización de la XI Edición de la Carrera Pedestre 10 kilómetros “El Willy”, en la que se distribuirá una bolsa económica de 21 mil 300 pesos entre los ganadores de las diversas categorías participantes.El ya tradicional evento deportivo, incluye la participación de la comunidad y familias que asisten para observar la competición en una categoría denominada “Corre, Camina y Trota”.De acuerdo a la convocatoria emitida, el evento está programado para efectuarse el sábado 31 de marzo (Semana Santa) en la comunidad serrana de Ejido Zaragoza “El Willy” con un recorrido trazado en plena sierra del lugar entre valles, ríos y montañas, partiendo los competidores de la plaza central de la comunidad a las once de la mañana.En el evento podrán participar todas las personas que gusten, practiquen y compitan en esta actividad.Para ello, se contemplan diversas categorías en las ramas femenil y varonil libres de 22 a 39 años, infantil de 10 a 12 años, SubMáster y Máster de 30 a 49 años y veteranos de 50 años o más, además de la mixta Corre, Camina y Trota.La fecha límite de registro para los participantes será el viernes 30 de marzo de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde y extemporáneo hasta una hora antes de iniciar la competencia en el lugar de la misma.Los interesados podrán inscribirse en las oficinas de Deporte y Turismo de la presidencia municipal ubicadas en el número 100 de la avenida Constitución en el centro de Casas Grandes, así como en la tienda Conasupo ubicada frente a la plaza de la comunidad de Ignacio Zaragoza “El Willy”, con límite de tiempo a las tres de la tarde del 30 de marzo próximo.Para las categorías varonil Sub Master y Master, Libre Femenil y Libre Varonil se contempla un costo de inscripción de 200 pesos y en caso de ser extemporáneo el registro de 250 pesos.Para la categoría Veteranos de 50 años y más el costo es de 150 pesos y 200 en caso de registrarse en el lugar de la competencia, mientras que para las categorías infantil varonil y femenil el costo de inscripción en tiempo será de 100 pesos y 130 al hacerlo extemporáneamente.En el caso de la categoría mixta Corre, Camina y Trota la inscripción costará 30 pesos y en el lugar será de 50 pesos.En la convocatoria se deja establecido que el Comité Organizador “Unidos por el Willy”, la presidencia municipal y patrocinadores del evento no se hacen responsables de algún accidente que pudiera ocurrir durante la competencia por considerarse riesgo deportivo y únicamente se proporcionarán los primeros auxilios y después los gastos de atención médica corren por cuenta del participante.Asimismo se sugiere a los participantes efectuarse un examen médico previo a su inscripción a la competencia, a partir de que precisamente los organizadores se excluyen de cualquier responsabilidad de accidente o complicación de salud de los participantes antes, durante y posterior al evento.Todo riesgo de salud será asumido por el atleta y deberá firmarlo para poder participar.En cuanto al recorrido, estará marcado con flechas de cal y listones y los atletas deberán estar pendientes de estas indicaciones además de las que emita el personal de apoyo que estará vigilante del recorrido para evitar que los participantes se desvíen del trayecto.Queda prohibido asimismo, apoyar a los atletas durante el recorrido con automóviles y/o motocicletas.Finalmente se deja establecido en la convocatoria que la hora límite de llegada será las 12:30 horas y los atletas que no hayan finalizado su recorrido para esa hora serán recogidos y llevados hasta la zona de meta.

