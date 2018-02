Con pancartas que señalan distintas peticiones como la destitución de la Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, Victoria Esperanza Chavira Rodríguez, la derogación de la Ley de la reforma UPNECH, y el respeto a la vida institucional de alumnos y trabajadores, personal portando gafetes que dicen; "trabajo en protesta", personal docente, administrativo y alumnos, apoyaron al Coordinador de la UPNECH Campus Nuevo Casas Grandes, Juan Durán Arrieta en la realización de la huelga de hambre.La protesta comenzó a las 12:00 del mediodía de ayer, a pesar de las condiciones climáticas, ya que se presentaron bajas temperaturas y fuertes vientos, se mantuvo la huelga en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, campus Nuevo Casas Grandes, ante la nula respuesta a su petición de destituir a la Rectora, Victoria Esperanza Chavira Rodríguez.Juan Crisóstomo Durán Arrieta, coordinador del campus se encuentra en huelga indefinida, desde el día de ayer, quien dio a conocer que los puntos principales que se están buscando a través de esta acción, son; la destitución inmediata de la Rectora, la derogación de la ley UPNECH y el respeto a la vida institucional de alumnos y trabajadores.“Ante la soberbia infinita, la lucha precaria”, señala una de las pancartas puestas en uno de los edificios del plantel educativo.Cabe mencionar que alumnos y personal docente se unieron a la huelga de hambre emprendida por el coordinador del campus, Juan Duran.Este mismo señaló que no se ha tenido una respuesta favorable por parte del gobernador del estado, Javier Corral, a quién en su visita a Nuevo Casas Grandes, en días pasados, se le hizo entrega de un pliego petitorio.“Todo esto es producto a un conflicto que inicia en el campus de Chihuahua con la destitución arbitraria del doctor Arturo Limón” señaló Durán Arrieta.Otro de las aspectos que fueron tomados en cuenta para iniciar con esta huelga de hambre en la UPNECH de NCG, es el acoso laboral que dio inició en la capital del estado, donde los docentes se tienen que apegar a un reloj para realizar su trabajo.“No nos han dejado otras vías, estaremos las 24 horas del día, los días que sean, hasta que no se hagan validas nuestras peticiones”, expresó Juan Durán.Las pancartas que aparecen en la huelga de hambre señalan varias peticiones y señalamientos como; “Fuera Rectora”, “Conflicto de intereses”, “Campus NCG en contra de ley UPNECH”, “La UPNECH es una universidad, no es un negocio”, “En apoyo a nuestros compañeros del campus Chihuahua”, entre otros.Por otra parte, Durán Arrieta dijo que la rectora Chavira Rodríguez, no conoce a la universidad, no la vive, y que la ha querido manejar como una empresa, “esta universidad es humana, diferente y no merece la rectoría”, mencionó.Habrá que esperar a ver la respuesta de las autoridades estatales, quienes han estados alejadas o apáticas de estos conflictos que se han presentado en las UPNECH de todo el estado, donde 8 de 11 de ellas están en pie de lucha por la destitución de Victoria Esperanza Chavira Rodríguez.

