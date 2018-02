EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Con la presencia y el voto a favor emitido por unanimidad de los delegados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) fueron aprobadas las candidaturas a las presidencias municipales y sindicaturas de los municipios de Ignacio Zaragoza, Ahumada, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes y Janos, así como la Diputación Local por el Distrito 01. Para el municipio de Nuevo Casas Grandes, se aprobó la candidatura del actual Síndico Municipal Héctor Mario Galaz Griego para la presidencia municipal, mientras que para la Sindicatura se aprobó la candidatura de Silvia Guadalupe Orozco Estrada. En lo que respecta a la Diputación por Mayoría Relativa para el Distrito 01, el voto unánime fue para Luis Alberto Galaz Martínez, quien en la elección pasada contendiera por la alcaldía de Casas Grandes como abanderado del Partido Movimiento Ciudadano (MC). Dado que en este Consejo se votaron las candidaturas locales, no fue necesario someter a proceso la candidatura del ex alcalde de Casas Grandes y ex Diputado Local, Javier Mendoza Valdez, quien contenderá por el Distrito 02 para la Diputación Federal en el Frente conformado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). En tanto que por el municipio de Casas Grandes, en este Consejo también fueron aprobadas las candidaturas de Juan Flores Enríquez para la presidencia municipal y de César Domínguez Alvarado para la sindicatura. Para el municipio de Ahumada fueron votadas a favor las candidaturas de Juan de Dios Valles Camacho y Juan Martín Lira Salcido para la presidencia municipal y sindicatura respectivamente. En lo que respecta al municipio de Janos, los candidatos aprobados son el ex alcalde David Rubén Ramírez López para la presidencia municipal y Humberto Ochoa Ochoa a la sindicatura. Finalmente para el municipio de Ignacio Zaragoza, la candidata a la presidencia municipal es Yolanda Venzor y para la sindicatura Eliseo Rodríguez González. Para llevar a cabo el proceso de elección, la comisionada Rubí Gómez Aragón, el delegado Ignacio Peña, el delegado Jorge Casas y la delegada Elena Saavedra conformaron la mesa electiva para dar fe de las votaciones emitidas por el consejo. En la reunión del XI Plano Extraordinario del X Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática se voto por las y los candidatos de los municipios que registraron planillas únicas, tal y como fue el caso de Nuevo Casas Grandes y Casas Grandes. Una vez votado por el Consejo, la lista de candidatos pasa a la Comisión Nacional Electoral, instancia que validará los nombres antes de ser presentados al Instituto Estatal Electoral (IEE) conforme lo señalan los estatutos del partido y la ley. [email protected]

