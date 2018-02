EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- La próxima semana habrá de tener verificativo el “3er. Duathlon Ciclista” mismo que se llevará a cabo en la Laguna Fierro a partir de las 10:00 de la mañana organizado por los clubes de ciclismo de montaña Six Pack y Zopilotes extensiones NCG. En un escrito signado por Francisco Ordaz (Club Six Pack), Saúl Ontiveros (Presidente Zopilotes MTB), Héctor Merino (Tesorero Zopilotes MPB) y Diana Aidé Balderrama (Secretaria Zopilotes MPB), se dieron a conocer los pormenores de esta atractiva competencia ciclista y pedestre. Para ello se especifica que, todos los corredores deberán contar con casco protector y guantes y ninguno de ellos deberá invadir la pista al momento de que se efectúe la carrera. Se podrá asistir a los participantes en el cambio de los zapatos o tenis en este evento que se correrá por categorías, separadas unas de otras. Estas serán, Expertos y juvenil (hasta 29 años) la cual constará de un recorrido de 2 kilómetros, siete vueltas a la pista y otros dos kilómetros corriendo. Intermedios con una distancia a cubrir de un kilómetro y medio corriendo, cinco vueltas a la pista y otros mil quinientos metros de carrera pedestre. Principiantes y femenil con un kilómetro y trescientos corriendo, cuatro vueltas a la pista y otros 1.3 km corriendo así como la Master 55 con una distancia de 1.5 kilómetros corriendo, 5 vueltas a la pista y un kilómetro y medio más corriendo. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría, los cuales eligirán su propio premio, primero lo harán los ganadores, después los segundos y terceros al final. Se entregarán un total de 11 mil pesos en premios y rifa de refacciones y accesorios para bicicleta en la observación de que lo no previsto en la presente convocatoria, será decidido por los jueces que se designarán el día del evento. Las inscripciones serán en Bicicletas El Rayo ubicada en avenida Benito Juárez 1004-A con Héctor Merino para así quedar registrado en esta competencia que tendrá verificativo el próximo día 4 de marzo una hora antes de las 12:00 del mediodía.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.