Definen Durazneros y Marlins al invitado a semifinales

Nuevo Casas Grandes.- Los Durazneros/5 Milagros y Marlins que participan en el beisbol otoñal de la 3ª fuerza, habrán de enfrentarse este día en el tercer y definitivo partido de la serie de playoffs a fin de conocer a los otros invitados a la ronda semifinal la cual dará inicio la siguiente semana.Este crucial juego se llevará a cabo en el estadio municipal de beisbol “Luis Cobos Huerta” a las 11:00 de la mañana y por lo que en si representa para ambas novenas, tendrá que jugarse con el menor número de errores posible a fin de ser quien por sus propios méritos avance a la siguiente instancia que es la antesala de la gran final.De acuerdo al reporte de la directiva a cargo de Manuel Ledezma Vizcarra, estos dos cuadros se enfrentaron ya la semana anterior y el resultado final quedó en una división de honores.Fueron los Durazneros de 5 Milagros los que “pegaron” primero al imponerse por score de 13 carreras a 1 con trabajo monticular de César Madrid en contra de Iván Méndez.Luego para el segundo de esta serie pactada a ganar 2 de 3 posibles partidos, los Marlins a sabiendas de que volver a caer significaría quedar eliminados, ahora fueron ellos los que se alzaron con la victoria por pizarra de 11-1 siendo aquí Felipe “El Zurdo” Hernández ante Rolando Alfaro mismo que fue castigado con el tolete por parte del mismo serpentinero quien mandó la pelota del otro de la barda allí en la llamada Casa de los Faraones.Por todo lo que está de por medio, este partido decisivo promete buenas cosas dentro del terreno de las hostilidades, no hay favorito por lo que no se descarta que los manejadores manden a sus mejores “cartas” el terreno a fin de afianzar un triunfo que lo necesitan mucho para que de esta manera, no se tengan que despedir del torneo antes de que se conozca a los cuatro que irán a la etapa semifinal.Los que ya están seguros en la otra ronda, son los Nogaleros de Lagunitas y Credi Hogar quienes de manera respectiva eliminaron en par de partidos a Bravos de Mata Ortiz y Mineros.

