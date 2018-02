Gana Las Palmas duelo en la cumbre a los Guerreros

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- En el partido que más goles registró con un total de once anotaciones, el equipo de los Espartanos con sus siete “pepinillos” fue el que se adjudicó los tres puntos al vencer a Obras Públicas en las acciones de la fecha 5 del torneo municipal de futbol de la liga Premier. Con esta victoria los ganadores llegaron a 3 unidades mientras que sus oponentes se quedaron sin unidades todavía mientras que Las Palmas Tacos en el duelo de equipos punteros en la 2ª fuerza, se impusieron por un relativo 5 goles a 3 a los Guerreros y de esta manera quedarse solos en la primera posición con 15 dejando con tres menos a los “warrior´s”. Macopisa fue otro de los representativos que no se quiso quedar atrás y también goleó al son de 7-1 al Deportivo Courrech ascendiendo un lugar en las estadísticas de la categoría de ascenso en tanto que la Pandilla Casas Jeoc empató a 3-3 con los campeones defensores del Ex a Tec que a pesar de seguir insistiendo fuerte con eso de recuperar su paso ganador, simple y sencillamente no han podido. Los Pumas de Nueces Nevárez cayeron por 0-2 ante Nogaleros Arvizu mientras que la colonia Nueva Dublán superó 3-1 a Paquimé Tae Kwon Do y Javier Villarreal no pudo perforar las redes enemigas de Seguridad Pública para terminar igualados “pintados de blanco”. Hasta el momento solamente cinco equipos tanto de la primera como en la segunda fuerza, han podido conseguir doble dígito en la tabla general de posiciones, en la mayor son los líderes invictos Búfalos del Tecnológico que llevan 15 y Los Diablos que ascendieron a 13 en tanto que en la 2ª las oncenas que llevan par de números son Las Palmas Tacos (15) y Guerreros (12) y Javier Villarreal que llegó a 10 “pepinillos”. ROL DE JUEGOS PARA ESTE FIN DE SEMANA En busca de sus primeras unidades, el día de hoy en la cancha del Estadio Municipal de Futbol abren las acciones de la fecha 6 de la liga Premier los equipos de la Selección Sub 17 y la maquiladora Lear a partir de las 7:00 de la tarde. Un partido en donde las dos oncenas necesitan pero en serio ese “oxígeno puro” que les pueden dar los puntos que pudieran sumar, ya que hasta el momento ocupan los dos últimos lugares de las estadísticas en la categoría de la 1ª fuerza, están (por ende) entre las peores ofensivas con ocho y dos goles concretados pero al mismo tempo son las defensivas con sus más de treinta y veinte anotaciones permitidas de manera respectiva. En más de los partidos de fin de semana, mañana en este mismo escenario pero a las 6:00 de la tarde se enfrentarán los Guerreros y Espartanos, aquí los “warrior´s” son segundos en las posiciones de la categoría de ascenso con 12 puntos mientras que sus antagonistas marchan en el onceavo con tres “rayitas”. Luego al finalizar, Cuervos Carazú que se quedaron con 7 tantos en el cuarto casillero de la categoría mayor, tendrán un fuerte compromiso cuando le hagan los honores al cuadro de los Diablos quienes marchan como segundos en la general con 13 puntos sólo superados por los Búfalos del ITSNCG que juegan el domingo en contra de la Furia. (Jaime Porras Gallardo)

