EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- La escuela secundaria Técnica 49, recibió equipo para el laboratorio de química y física, valuado una cifra superior a los 60 mil pesos. El donativo lo efectuó en carácter de particular, el ex regidor titular de la cartera de Turismo en el Ayuntamiento Gustavo Albíztegui Rodríguez. Fue durante la ceremonia de honores a la Bandera que se hizo pública la donación por parte del director de la institución educativa Juan Carlos Mendoza, quien realizó el anunció a los alumnos y personal docente reunido para la realización de los honores patrios al iniciar clases. "Ya tenemos mejor equipado el laboratorio, gracias a una donación que recibimos, por lo que hacemos entrega de una reconocimiento al licenciado Gustavo Albíztegui, quien tiene nuestra gratitud", expresó el directivo escolar, luego de apuntar que con el material recibido los estudiantes tendrán mejores oportunidades de llevar a cabo sus experimentos en las materias de física y química. A su vez, el docente, encargado del laboratorio del plantel, expresó que "hace más de 15 años que este laboratorio no había recibido ningún tipo de equipo que contribuyera a incrementar su inventario". Albíztegui Rodríguez, señaló que la escuela secundaria Técnica 49 fue elegida para ser receptora de la donación del equipo, en virtud de que se trata de uno de los planteles en el municipio con mayor número de alumnado, al contar en la actualidad con 356 jóvenes inscritos, además de que se ubica en uno de los sectores más populares y habitados al suroriente de la ciudad. Al ofrecer un mensaje al alumnado de la institución, Albíztegui Rodríguez, los exhortó a aprovechar todas las herramientas de que disponen para salir mejor preparados y a través de la ciencia ser más innovadores para lograr mejores condiciones y calidad de vida en el municipio. Asimismo, hizo extensiva la felicitación a los directivos y maestros del plantel "por los avances que ha tenido la institución". El equipo donado consiste en 13 bancos con asiento de madera de 70 centímetros dee altura, 1 Mesa central de laboratorio, 1 Balanza granataria triple barra, 1 Microscopio monocular 4x10x40x40x, Tabla periódica con los elementos con bastón, Vasos precipitador de 50, 100 y 400 ml., Embudo de vidrio 65 ml., tallo corto y largo, Probeta de vidrio 100 ml. Pza. kavalier, Pipeta graduada de 10 centímetros de diámetro, Cristalizador de 10 centímetros diámetro, Capsula porcelana 100 ml., Tubo ensayo 13x100 con labio, Probeta de vidrio 2 litros, Matriz volumétrico 500 ml., Frasco gotero ámbar 70 ml. Pza. nal., Varilla de vidrio, Tubo Vidrio Tapón monohoradado, equipo con valor superior a los 60 mil pesos [email protected]

