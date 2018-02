Respiran Potros al ganar a Asadereros y Centauros

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Los Potros consiguieron su según da victoria consecutiva para de esta manera llegar a 'foja' de 3-7 en el torneo estatal de basquetbol luego de vencer 91-70 a los Centauros de Chihuahua en actividad de la 10ª jornada. Una vez que dieron cuenta de los Asaderos de Villa Ahumada (que en realidad eran ya los Alfareros de Casas Grandes por pizarra de 102-62, el representativo de esta ciudad se avalentó y asistió a la Capital del Estado para hacerle frente a un conjunto chihuahuense que pese a su esfuerzo no pudo ahora con unos renovados Potros que parece ser, encontraron su paso ganador. Colocados en la parte baja de las posiciones la cual está dominada por las quintetas de Delicias y Ojinaga, el cuadro de NCG salió más que motivado para intentar recuperar el terreno perdido y ahora, vencer a dos rivales consecutivamente, lo cual no se había dado desde su incursión a esta justa basquetbolera a nivel estatal. En la jornada de fin de semana, Potros como ya se dijo superó a los representantes de Casas Grandes quienes le entraron al quite en lugar de un Villa Ahumada que en los ocho juegos previos, no habían sido capaces de conocer la victoria. Los resultados que se dieron en ese viernes negro para los que sucumbieron, fueron de triunfos para Ojinaga ante Mineros, Delicias contra Nogaleros de Jiménez 118-98, Meoqui 85-99 con Industriales de Gómez Palacio, Durango, Dorados de Chihuahua venció 11-90 a Centauros en el clásico capitalino y Vaqueros de Saucillo cayeron 98-99 en el juego más parejo a Petroleros de Camargo. Ya en lo que corresponde a las hostilidades sabatinas, Alfareros de Casas Grandes en su primer partido como local celebrado en el gimnasio "Francisco de Ibarra" luego de un medio tiempo adverso de 54-67, terminó perdiendo ante Vaqueros de Saucillo por marcador de 102-135 para su décima derrota consecutiva. Industriales de Durango sucumbieron 95-102 en contra de Peroleros de Camargo mientras que Pioneros de Delicias vencieron 115-86 a Cerveceros de Meoqui, Mineros de Parral no pudieron ante Dorados al caer 94-104 y Soles de Ojinaga le ganó a Nogaleros de Jiménez al son de 123-99. Como ya se dijo, Potros de NCG superó por 91-70 a Centauros de Chihuahua y con ello, se colocó en el noveno casillero con números de 3 triunfos por 7 derrotas y ahora se prepara para enfrentar en el "Satanás" Arroyos a unos desesperados Mineros de Parral que están con los mismos dígitos pero con una moral un tanto más por debajo de quienes, parece ser elevaron las alas con esas dos victorias hiladas del fin de semana.

