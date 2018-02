EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Municipal de Futbol y la mayoría de los entrenadores así como titulares de esta disciplina en la ciudad quienes en consenso coincidir para la formación de una liga femenil de este deporte así como de brindar más apoyo para el surgimientos de las futuras promesas en sus diferentes categorías. Teniendo como escenario un céntrico local de la ciudad, el titular de este recién integrado comité municipal pro futbol y el Director de Deportes de NCG, Elías Jiménez Carrasco además de los responsables del fomento de los comités del futbol Premier, Paquimé, Rápido, liga Estudiantil, Fut Infantil y Juvenil Paquimé así como entrenadores de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias como la Pancho Villa, CBTA 112, CETIS 93, UACJ, Técnica 49 y los responsables de preparar a los equipos que asistirán a la Olimpiada incluyendo a representantes de los colegios de árbitros de las dos ligas en la ciudad. “La intención primordial es darle la vuelta a la hoja, vamos a empezar de cero si es posible pero tenemos y a que hacer las cosas con más organización buscando siempre el beneficio de las futbolistas que siempre sacan adelante a nuestra ciudad en los eventos municipales, regionales y estatales también cuando se avanza a instancias nacionales, pero se tiene que identificar las individualidades para mejorar en consecuencia, en el aspecto colectivo” dijo Josué Portillo de la liga de Futbol Premier. Omar Landeros participó diciendo que “hay que darle la libertad a todas las jugadoras de estar el mayor tiempo activas practicando este su deporte favorito, que jueguen con quien ellas quieran pero que defiendan y pongan en alto el nombre de NCG”. Nosotros -dijo Mariano Galaz- tenemos buenas intenciones pero falta aterrizar el proyecto de manera concreta, lo anterior en el sentido de no desistir en el afán de darle un giro a la práctica de este deporte pero en específico en la rama femenil, en donde vemos que hay tantas jugadoras habilidosas pero se quedan sin la posibilidad de que sus facultades sean vistas y apreciadas en el ámbito estatal, en donde aun así se han realizado buenas actuaciones con los selectivos locales. Por parte Elías Jiménez comentó que “si querer es sinónimo de locura, es válido hacer lo mismo muchas veces” agregando que “en definitiva que la intención es excelente ya que traerá una gran cantidad de beneficios a corto, mediano y largo plazo por lo que reiteró el compromiso de reunirnos en los próximos ocho días para integrar el Comité Municipal de Futbol Femenil en donde se regirán los destinos de este deporte, se lanzará una convocatoria y se sacarán los acuerdos y el reglamento a fin de darle la seriedad necesaria al proyecto”. En relación al tema del arbitraje, se dijo que “si bien hay carencia de silbantes, se visualiza un mejor panorama pues ya se están incluyendo jóvenes y mujeres que crecerán indiscutiblemente sancionado estos torneos en los que les permita trabajar sin poner en riesgo su integridad”. “Lo anterior porque se han venido dando algunas situaciones antideportivas en donde se ha buscado atentar contra su integridad, por suerte con la integración del Comité Municipal se tomó la decisión de boletinar a los jugadores agresivos y conflictivos para que no puedan jugar en ninguna de las ligas llámese la modalidad que sea, y quien no acate este acuerdo avalado por todos los presentes, pues tal vez no deba estar al frente de un comité o liga que en vez de apoyar lo respalda tal vez con el afán de tener cantidad pero no calidad en sus propios torneos por este tipo de jugadores”. De esta manera, el próximo 26 del mes en curso quedó como la fecha tentativa para llevar a cabo la reunión previa en la que el tema central a abordar será el inicio oficial de esta nueva liga, misma a la que de antemano se le da la bienvenida y se le desea el mayor de los éxitos en pro del futbol femenil.

