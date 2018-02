Ponen en marcha la primer jornada de Liga Leona Vicario

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Se puso en marcha la actividad de la nueva liga de futbol 7 denominada “Leona Vicario” en la cual estarán participando más de una veintena de equipos mismas que ya tuvieron oportunidad de demostrar parte de su nivel competitivo una vez que se dieron varias confrontaciones en ambas ramas. Ricardo Ochoa Navarrete coordinador del torneo estuvo acompañado de algunas autoridades municipales entre ellas Armando Gutiérrez quien es el Secretario del Ayuntamiento quien se dirigió a los presentes instándolos a que siempre den muestra de respeto y camaradería a los futbolistas tanto dentro como fuera del terreno de las hostilidades, para que así se diera el banderazo de arranque a esta nueva opción futbolera en la modalidad de Siete. En el reporte de los primeros resultados, se dio a conocer que se registraron algunos marcadores abultados y disparejos como el de las Merlinas que se impusieron a Tristas por 14 goles a 0 siendo las anotadoras Jennifer “La Chola” García con sus seis “pepinillos” apoyada por Brianda “La Pato” Vargas que anotó 4 mientras que Lexcy Loera y Zoraya Tafoya aportaron un par cada una. La Pandilla también se despachó con la cuchara grande al vulnerar en once ocasiones la portería de los Indios de la UACJ con anotaciones de Bryan Alvarado, Lauren Amaro sumó dos y Abraham García lo hizo con cuatro complementando la cuenta José Luis “Roma” García, Martín “Bruja” Zaragoza, Omar “El Pato” Trejo y Carlos “Pocholo” Rodríguez. El FC. Galván derrotó 3-1 al Juventus con anotaciones obra de Irvin “La Flaca” Corral y Jonathan Galván con un par de goles en tanto que Jorge López consiguió el de la honrilla. Atlético Balderrama por su parte, batalló pero a final de cuentas superó 3 goles a 2 a los Halcones de la UT de Paquimé, los anotadores por los ganadores fueron Joel y Ernesto Amaro en tanto que el descuento se dio a través de José González. La colonia Nueva Dublán no pudo quedarse con los tres puntos en disputa toda vez que ante si tuvieron al conjunto de Seri Color quien recibió uno pero concretó en seis ocasiones con los tantos obra de Rigo Lucero, Ever Zubiate, Leonardo “Nano” Gardea en par de ocasiones complementando Alex “El Patón” Pérez. Yazaki a pesar de su buena intención para iniciar ganando, sucumbió por 3-5 en contra de Whine Evo, por los ganadores se dieron goles por conducto de Mauricio “Maury” Tapia, Jesús “El Chino” Araujo y Eduardo consiguió los restantes mientras que por los que cayeron lo hicieron Antonio Salais (2) y César Meraz cerró la cuenta. (Jaime Porras Gallardo)

