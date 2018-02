EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- En este año la Iglesia católica da inicio con la Cuaresma hoy miércoles 14 de febrero, por lo que se le conoce como “Miércoles de Ceniza”, así lo dio a conocer Martín Salgado Servín, vocero de la diócesis. Quien informó que en todas las parroquias y capillas de la diócesis de Nuevo Casas Grandes habrá de imponerse la ceniza en todas aquellas personas que deseen empezar la cuaresma con un espíritu de penitencia, señaló. De igual modo compartió que desde el siglo IV la Iglesia Católica inicia la cuaresma con este signo externo, ya que en la Biblia también en muchos pasajes se habla de que cuando una persona quería hacer penitencia por algún pecado grave cometido lo hacía echándose ceniza de la cabeza a los pies, como lo hizo san Pablo, entre otros. Hoy se impone sólo un poco de ceniza en la frente o en la cabeza para significar la actitud de penitencia personal, recordando aquellas palabras: “Recuerda que polvo eres y al polvo volverás”, o “Arrepiéntete y cree en el evangelio”, explicó Salgado Servín. De esta manera, se empieza la cuaresma con la intención de que cada creyente haga una introspección espiritual y vea, de cara a Dios, en qué necesita cambiar de su vida. Por eso también en este día y el viernes santo se obliga el ayuno a los de entre 18 y 59 años, según las normas de la Iglesia, aunque habrá personas que no están en condiciones de ayunar por enfermedad o alguna otra situación, por lo que tendrán que acercarse a su párroco para que le aconseje de que otro modo lo puede hacer. Y a los de 14 años en delante se les obliga la abstinencia de carne todos los viernes de cuaresma, incluyendo el miércoles de ceniza; aunque la abstinencia puede ser no sólo los viernes ni sólo de carne, sino también hacer el esfuerzo de abstenerse en toda la cuaresma de ciertos alimentos, bebidas, así como de hábitos que no dejan nada bueno ni para la salud ni para estar bien con uno mismo ni con los demás. Finalmente, el vocero dijo que la ceniza se puede dar a todas las personas que se acerquen, sin importar edad, sexo, religión o incluso su situación matrimonial. “Lo que importa es que se acerquen con una actitud de cambio y de resucitar con Cristo el domingo de Resurrección, es decir, ser personas renovadas en Cristo”, mencionó el sacerdote Martín Salgado Servín. En cuanto a horarios se refiere, en Catedral habrá de 7:30 de la mañana, y de 10 a 1 cada media hora, y de 4, 5, 6, 6:30, 7, 8:30 y 9 de la noche. En Dublán, de 8:00 de la mañana, 12:30, 5:00 y 7:00 de la tarde, y en Nuevo Dublán, a las 7:00 de la tarde. Para más lugares, pueden acercarse a sus parroquias o llamar por teléfono. [email protected]

comentarios

