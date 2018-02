EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- De último momento, el Gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, anunció la cancelación de su visita a Nuevo Casas Grandes, donde daría a conocer su Primer Informe de Gobierno. Datos proporcionados por el Recaudador de Rentas de este municipio, Pedro Alberto Damiani, dan a conocer que el motivo principal de esta cancelación, fue porque el mandatario estatal acudió a la ciudad de México para recibir los recursos destinados a Chihuahua. Incluso, el Presidente Municipal, David Martínez Garrido y el Secretario del Ayuntamiento, Armando Gutiérrez Sánchez, tenían pensado acudir a la radio local para invitar a la ciudadanía al Informe gubernamental de Corral Jurado, pero en su lugar tuvieron que dar la cara para disculpar la suspensión del evento al que se esperaban alrededor de mil personas. Ya se tenía preparado el lugar, el mobiliario, las participaciones, y la asistencia de alcaldes municipales, funcionarios públicos y ciudadanía en general, que fueron invitadas con antelación. Las autoridades municipales y estatales, puntualizaron que el evento será pospuesto para otra ocasión. Cabe mencionar que el mandatario estatal tiene más de un año que no ha regresado a Nuevo Casas Grandes. La vez que vino sólo fue a puerta cerrada para anunciar la estadía de los elementos de la Policía Estatal Única en la localidad y demás municipios de esta zona. Sin embargo, no ha tenido contacto alguno con la ciudadanía de este municipio y la región. Para algunos, la inasistencia al evento que se llevaría a cabo en esta ciudad, a las 18:00 horas del día 7 de febrero de este 2018, fue una desconsideración por parte de Corral Jurado. Sumado a que no ha querido volver a esta zona, desde que tomó protesta como gobernador del estado de Chihuahua. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.