Arrolla a 2 peatones y huye del lugar

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Hasta el momento sigue prófugo de la justicia un conductor desconocido aún, que el fin de semana arrolló a dos personas, una de las cuales tuvo que ser hospitalizada, en hechos ocurridos en la colonia Obrera. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades de la Dirección Municipal de Tránsito y Vialidad, este caso se reportó a las 2:08 de la tarde sobre la avenida Benito Juárez a la altura de la calle Durango, sitio al que fueron comisionados elementos de la corporación. Cuando los oficiales llegaron al lugar del percance y realizaron su peritaje, fueron informados de que el presunto conductor o conductora que arrollo a dos personas se había dado a la fuga y que sólo se sabía que iba a bordo de un vehículo de la marca Chevrolet de color gris, desconociéndose más detalles al respecto. En tanto, una de las personas afectadas fue identificada como Francisco César G.O. de 40 años, el cual al no recibir lesiones de consideración no fue necesario que se le trasladara a un hospital. No así al otro peatón de nombre Carlos Enrique G.M. de 27 años, quien por sus lesiones tuvo que ser trasladado al hospital del Seguro Social, habiendo necesidad de que los oficiales también acudieran al nosocomio para la entrevista sobre los hechos en donde el responsable está prófugo. [email protected]

