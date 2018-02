EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- La región noroeste cuenta con 211 escuelas de nivel básico, que comprende a preescolar, primaria y secundaria, de las cuales la mayoría de ellas no cuenta con escrituras o algún documento de donación de terreno, así lo dio a conocer el Jefe de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), Martin González Guillen. La mayoría de las escuelas de la región, por no decir que todas, no tienen escrituras ni actas de donación, “entonces se nos está pidiendo hacer un paquete de todas las escuelas donde programación y presupuesto tiene que realizar una negociación para que salgan las escrituras a las escuelas” mencionó González Guillen. Debido a que en el rubro de la infraestructura de los planteles educativos, los programas federales y estatales de apoyo no pueden entrar a una escuela, que no cuente con escrituras, esto afectaría a las instituciones en su desarrollo. “Es un proceso muy largo, y se necesita hacer la solicitud cuanto antes para armar un paquete de las escuelas, y a su vez SEECH tiene que realizar la solicitud con Cabildo de cada Municipio de la región, para que una vez que se reciban por Cabildo traer un acta de Chihuahua, donde se les pide la condonación del terreno” explicó. Ya que la escrituración es muy costosa, y las escuelas no están en posibilidades de pagar las escrituras. “Por decir las escuelas de las comunidades lejanas saldrían menos costosas, pero las que se encuentran en la Ciudad si tiene un precio alto, alrededor de 20 mil pesos” mencionó el Jefe de Servicios Educativos Martin González. Los padres de familia, en vez de juntar para pagar las escrituras, prefieren reunir ese monto e invertirlo en el plantel educativo. González Guillen, informó que ya están haciendo un convenio, entre recursos materiales de SEECH con Cabildo de este Municipio. “Hasta el momento solo se ha acudido con el Presidente David Martínez, quien ya nos ayudó a sacar algunas, y estamos tratando de extender eso al resto de los Municipios” señaló. Así mismo agregó que también en la Presidencia de Casas Grandes, se lleva un avance de trámites de condonación de terreno de las escuelas que se encuentran ubicadas en dicho Municipio. Cabe mencionar, que de las 211 escuelas solamente se llevan escrituradas 3 de ellas. [email protected]

