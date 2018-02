Castigan a equipo y lo sacan de liga; boletinan a jugadores

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Están prácticamente definidos los equipos que avanzarán a la ronda de cuartos de final en la categoría de la 1ª fuerza de la actual temporada “Rafael “Rafa” Acuña” a tres fechas de que llegue a su fin el rol regular. Con la información dada a conocer por Mariano Galaz Ortega presidente de esta liga Paquimé en la ciudad, dijo que “Si mucho uno o dos equipos estarán disputando el octavo lugar porque el resto (tres en total de los doce que contienden) ya no tienen la mínima probabilidad de avanzar ya que la diferencia entre ellos y los que los superan, es hasta el doble de unidades que han conseguido hasta el momento”. Entre algunos de los resultados que se registraron el pasado domingo, destaca el triunfo de La Pandilla quien venció por 5 goles a 3 al Milán para de esta manera ascender a la segunda posición en la categoría mayor ahora con 31 unidades por 23 de los que ante ellos cayeron. Haber subido al subliderato, se dio gracias al empate a 1-1 ante la colonia 1º de Mayo y Nacional quienes estaban en los lugares inmediatos superiores pero que ahora se han quedado de manera respectiva con 32 y 30 puntos. “Nosotros como directivos sierre le hemos apostado al juego limpio en donde se respete la integridad de los contendientes, en donde la gente que acude a ver los partidos vivan un ambiente agradable, pero hay ocasiones en las que ni los jugadores como tampoco los aficionados ponen algo de su parte para que no exista el temor de resultar lesionados o agredidos”. Lo anterior luego de dar a conocer que en el poblado de San Buenaventura en el juego entre la colonia Villahermosa y Chamizal El Valle el cual terminó igual a 1-1, la porra del conjunto local (Chamizal) volvió de nueva cuenta a estar muy agresiva con el visitante, incitando constantemente a que la violencia hiciera acto de presencia, molestando al árbitro del partido “y eso en definitiva que no lo vamos a permitir” dijo molesto el directivo. Por ello-agregó- se tomó la decisión de que a partir de ahora, a tres jornadas de que culmine el rol regular, ningún equipo de esta ciudad volverá a asistir a cumplir su compromiso correspondiente de de la jornada a San Buenaventura, lo cual significa que si quieren continuar (los de El Valle), tendrán que venir a NCG, sino lo hacen pues perderán su partido. BOLETINAN A JUGADORES Y DAN DE BAJA AL EQUIPO COMPLETO Otro caso similar en donde la integridad del silbante estuvo en riesgo, fue el que sucedió entre Construmundo y la Sección 17, en donde tras haber perdido por resultado de 1-3, un jugador del primer equipo en mención una vez que fue expulsado intentó arremeter contra el nazareno tanto dentro como fuera del terreno de juego. Se trata de Adrián Molina quien con su conducta violenta aún fuera del estadio, intentó agredir al árbitro Irving Verdugo, “lo cual hizo que se tomara la decisión de darlo de baja tanto a él como al equipo completo, pues no podemos estar permitiendo que casi todos los encuentros, lo único que hagan es tratando más de agredir que se jugar y divertirse en la práctica de la disciplina que practican y que debería de ser más una salida rutinaria que una manera de desahogar sus arrebatos personales a través de actos que ponen en riesgo a terceras personas de manera injusta e innecesaria”.

