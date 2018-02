Pierde Potros ante Soles y se hunde

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Los Potros de esta ciudad volvieron a caer en el Campeonato Estatal de Basquetbol ahora por marcador final de 92 puntos a 106 ante los Soles de Ojinaga, para de esta manera colocarse en el décimo lugar de la tabla general de posiciones con números de un ganado por cinco perdidos. Una vez que fueron a Delicias para enfrentarse a los Pioneros y sucumbir por pizarra final de 74-98, los Potros en su afán de “cabalgar” lo más lejos posible y ante su gente, cayeron de nueva cuenta ante un equipo fronterizo que les ganó tanto en las individualidades como en la colectividad en la duela del gimnasio municipal “José Luis “Satanás” Arroyos” ante una afición que casi llenó el inmueble de la Benito Juárez. Desde prácticamente el primer cuarto del juego, los visitantes demostraron que venían por la victoria luego de doblar en puntos a los anfitriones quedando el marcador 16 puntos a 32. Pero los locales respondieron en los siguientes doce minutos ya que se acercaron en el marcador por 43-59 luego de que al minuto 2:08 estaban con una ligera desventaja de 40-48 que alimentaba las esperanzas de una remontada y porque no, de aspirar a su segundo triunfo en calidad de anfitrión. Pero en el penúltimo episodio del partido a pesar de que estuvieron cerca de revertir lo adverso ya que estuvieron cerca por números de 46-51, 52-76 y 61-83, terminaron cayendo por 72-83 que los obligaba a sacar su máximo esfuerzo so pena de volver a probar la hiel de la derrota, como tal sucedió. Pese el esfuerzo de sus jugadores, lo que parecía impredecible se cumplió pues Ojinaga jamás cesó en su afán de regresarse a Ojinaga con su quinta victoria a cuestas por solamente un descalabro, ya que dejó los dígitos en el “Satanás” Arroyos por el 92-106 que lo deja colocado entre los mejores tres de la justa basquetbolera compartiendo dígitos con Pioneros de Delicias pero que es dominada por los Cerveceros de Meoqui quienes están invictos en las seis jornadas que se han llevado a cabo. Los mejores encestadores del juego fueron Craig Michell con 20 y Picket Tim con 24 mientras que por NCG Swanson Ezra y Bush Ton lo hicieron con 17 y 16 de manera respectiva, este último por cierto fue expulsado por doble falta considerada como antideportiva. En el resto de los resultados del pasado fin de semana, Vaqueros de Saucillo venció 118-101 a los Industriales de Gómez Palacio, Durango, Soles de Ojinaga le ganó 133-113 a Dorados de Chihuahua, Mineros de Parral cayó 100-129 ante Meoqui, Delicias en su terruño venció 98-74 a Potros de NCG, Centauros de Chihuahua no pudo ante Petroleros de Camargo al caer 87-102 y Nogaleros de Jiménez pasó sobre Asaderos de Villa Ahumada por números de 107-88.

