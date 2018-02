EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Gerardo Fierro García se convierte en pre-candidato del PRI a la diputación federal del distrito 02. A partir del primero de febrero de este 2018, Gerardo Alberto Fierro García, se convirtió en el pre-candidato del Partido Revolucionario Institucional a la diputación federal de este distrito 02, al cual pertenece Nuevo Casas Grandes. Su registro se realizó ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos y el Delegado del CEN, el Senador Sofio Ramírez. Así mismo, Mónica Meléndez se convierte en la pre-candidata del tricolor a la diputación federal del distrito 06. Y otro más que oficialmente es el pre-candidato del PRI a la diputación del distrito 04, es Hiram Hernández Zetina. Los tres pre-candidatos antes señalados son jóvenes, dando cumplimiento a los estatutos del partido tricolor, de brindar oportunidad a 1 de cada 3 candidaturas en el estado de Chihuahua. Gerardo Fierro, es hijo del ex diputado local del PRI, Gerardo Fierro Archuleta. Cabe mencionar que ya se habia comentado que Fierro García tenía aspiración por la diputación federal, pero es hasta este 1 de febrero cuando se con vierte en realidad, por lo pronto, su pre-candidatura. Se mencionaba el ex alcalde de Ciudad Juárez, Héctor “Teto” Munguía, como el candidato a la diputación del distrito 02. Sin embargo, después de diversas negociaciones al interior del Revolucionario Institucional, se tomó la decisión de que Gerardo Fierro García, se convirtiera en el pre-candidato. De ahí solo falta que se lleguen los tiempos para que oficialmente sea el candidato tricolor a la diputación federal por el distrito II. Sus principales rivales, son el candidato Independiente apoyado por el actual presidente de Juárez, Armando Cabada y Javier Mendoza, quién abanderara la coalición entre el PAN-PRD-MC. El mayor número de votos se encuentran concentrados en Ciudad Juárez, pero no se menosprecia también esta zona noroeste del estado de Chihuahua. Por lo pronto, el PRI ya cuenta con sus pre-candidatos jóvenes, entre ellos, Gerardo Alberto Fierro García, por este distrito 02, al cual pertenece el municipio de Nuevo Casas Grandes y su región. [email protected]

