Tiene ventajas app para recabar firmas de independientes

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Consejero Presidente de la Asamblea Municipal Electoral (AME), Marco Wong, informó las ventajas que tiene la aplicación para recabar las firmas de aspirantes independientes. Hasta el momento, no se ha presentado alguna dificultad con el uso de la aplicación que lanzó el Instituto Nacional Electoral (INE), para la recolección de firmas que solicitó a los aspirantes a candidaturas tanto para diputación como ayuntamiento, por la vía independiente, así lo dio a conocer el Consejero Presidente de la AME, asentada en éste Municipio. Las cuales tienen hasta el próximo 6 de febrero para entregar los apoyos juntados, durante 23 días donde se dedicaron a recabar las firmas, tanto el aspirante a la diputación local, como aspirantes a la candidatura para el ayuntamiento. Marco Wong, señaló que los elementos para validar las firmas de apoyo constan de; la fotografía de la credencial de elector, captura automática de datos de identificación, como lo son el nombre, la clave de elector y OCR. Así mismo se necesita la foto viva del ciudadano, y la doble notificación sobre la autorización del apoyo, una firma digital. Y en la aplicación enviar de manera directa los registros captados, y la eliminación de los datos del dispositivo móvil, esto para protección de los datos personales, comentó Marco Wong. Por otra parte mencionó las ventajas del uso de esta aplicación, como lo es la certeza sobre la voluntad de el o la ciudadana, para brindar su apoyo, ya que se debe presentar una credencial para votar original. Agregó que se busca la seguridad de los datos personales, ya que la información recabada viajara encriptada a los servidores del INE, y los auxiliares no tendrán acceso a los datos ni a al foto de la credencial. Otra de las ventajas de dicha aplicación móvil, es la reducción del tiempo requerido para recabar apoyo, la transparencia y certeza para los aspirantes al poder monitorear su avance en tiempo real, así como también la eficacia en la captura al disminuir los errores humanos al momento de obtener los datos de la o el ciudadano. Y de igual modo mayor tiempo para ejercer la garantía de audiencia. Por otra parte, Marco Wong, consejero presidente de la AME en este Municipio, señaló que en el caso de que una misma persona otorgue sus datos a los tres aspirantes independientes, solamente para uno será valido. Sería para el que logre subir primero a la plataforma los datos del ciudadano, y en caso de no tener ningún error, ser aprobado el apoyo a través de la aplicación. Cabe mencionar que en éste Municipio, se les solicitó que cumplieran con el 4 por ciento del listado nominal en las firmas solicitadas, pero en el caso del Municipio de Casas Grandes se pide el 10 por ciento del listado, ya que varía el porcentaje según el municipio. [email protected]

