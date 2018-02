Urgen a padres a inscribir a sus hijos a preescolar y primaria

Martín Gonzalez Guillen, Jefe de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en esta región, informó la importancia de inscribir a los alumnos de nuevo ingreso a las instituciones de nivel básico.Son inscripciones para preescolar y primaria, los padres de familia piensan que todavía son pre inscripciones, y que en el mes de agosto se conserva el lugar, no se niega el lugar pero pueda ser que en caso de esperarse hasta el mes de agosto para inscribirlo, ya el alumno no cuente con libros, o el material necesario para el ciclo escolar 2018 – 2019.“En este mes de febrero, ya es una inscripción oficial. Ya que el área de programación nos dice cuantos niños están inscritos de cada escuela, y con ese numero, es la cantidad de paquete de libros que nos llegan para inicio de ciclo escolar” comentó González Guillen.Remarcó la importancia de la inscripción en tiempo y forman, ya que en base a ello es el recurso, material y personal docente que se otorga y se prepara.A pesar de que las escuelas manden solicitudes con petición de apoyo en infraestructura o profesores, no se les cubre, en caso de que programación en el mes de febrero, no haya registrado inscripciones de mas alumnos.Hizo hincapié sobre todo la necesidad de inscribir en preescolar y primaria, ya que en el caso de las escuelas secundarias, son pre inscripciones, pero que si acuden en estas fechas, también se facilita mucho el recurso y material que se tiene que justificar en el próximo mes de agosto. En este caso las inscripciones oficiales de secundaria son en el mes de junio, señaló.Por otra parte González Guillen, dio a conocer los criterio de preferencia que se toman al acudir los padres de familia a inscribir a sus hijos, el primero de ellos es que se tiene un lugar seguro a todos los alumnos destacados, que hayan participado en olimpiada del conocimiento, por ejemplo, así como también a los alumnos con alguna Necesidad Educativa Especifica (NEE).Otro de los criterios en donde se da prioridad a los alumnos es cuando se tiene hermanos en esa institución educativa a la que acuden a inscribirse, y también en caso de vivir cerca de la zona donde se encuentre ubicado el plantel educativo.Por lo cual se recomienda a todos los padres de familia que acudan a inscribir, la fecha limite es el próximo 15 de febrero del presente año, “tengan o no tenga documentos, acercarse, en caso de no tener la papelería completa se pueden hacer convenios con la escuela para entregarlos después” mencionó.

