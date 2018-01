'Es necesario generar proyectos de alto impacto': Alonso Armijo

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Vamos bien, aunque en estos días, de tanto caminar por las colonias ya me he gastado las suelas de mis botas y ahora tienen tremendos agujeros, señaló enfático el aspirante a la alcaldía local por la vía independiente Fernando Alonso Armijo Lozoya. Recordó que el órgano electoral, (Instituto Estatal Electoral), marcó como requisito para avalar la aspiración para la candidatura al Ayuntamiento la presentación de mil 871 firmas de apoyo. “Se trata de un dos por ciento correspondiente a un mínimo de 50 casillas electorales en el municipio”, precisó Armijo Lozoya. Al abundar en este tema, y coloquial por momentos en su expresar, el aspirante independiente mencionó que “fue todo un rollo capacitar a nuestros gestores”. Sin embargo, y con todo lo que calificó como “una resistencia natural” de la ciudadanía a partir de la novedad del proceso que en estos momentos se genera por los aspirantes a un cargo público por la vía independiente, Armijo Lozoya, confío que en los próximo tres días a más tardar alcanzará la meta fijada. “Nos faltan algo así como 450 firmas de apoyo, y estamos seguros que al paso que vamos, no solamente vamos a completar la cifra que se nos requiere, sino que la vamos a rebasar fácilmente, porque a pesar de que cada vez está más cerca la fecha límite para la entrega de las firmas de apoyo, todavía tenemos el tiempo suficiente para ello”, puntualizó. Armijo Lozoya, mencionó que el municipio por si mismo, tiene “grandes fortalezas y bondades” las cuales agregó, que “no se han aprovechado desde el gobierno para explotarlas y desarrollarlo económicamente”. “Estamos viendo que municipios vecinos al nuestro, como por ejemplo Galeana, Janos, Ascensión y Casas Grandes, están desarrollando proyectos de alto impacto económico, y mientras que nivel local seguimos en las mismas”, acotó. Apuntó que es necesario generar proyectos de alto impacto que generen un impulso a la economía local y nuestra intención es trabajar en ello, pero primero debemos alcanzar las metas inmediatas para obtener el aval del órgano electoral y con ello exponer abiertamente a la ciudadanía nuestras aspiraciones. [email protected]

