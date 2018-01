EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Este primero de febrero inicia el periodo de inscripciones y pre inscripciones para el ciclo escolar 2018 – 2019, en el nivel básico de educación; Preescolar, Primaria y Secundaria. Por lo cual las autoridades educativas de la región invitan a los padres de familia a que acudan a las instituciones educativas para inscribir a sus hijos, ya que es necesario que en el mes de febrero se tenga el número de alumnos que ingresaran a la escuela en el próximo ciclo escolar, ya que de las inscripciones se preparan los recursos, materiales, y personal que necesita cada plantel. La supervisora de la zona 105 de preescolar, Shaila Esmeralda Ontiveros García, informó que en el caso de preescolar se le llama inscripción anticipada ya que es algo más oficial, no una pre inscripción, el niño ya queda formalmente inscrito en la escuela. “Es de gran importancia que los papás acudan en febrero a realizar la inscripción anticipada, porque de ahí toma Gobierno del Estado la cantidad de alumnos que habrá en el jardín de niños, y también a partir de ahí son los libros que envían, tanto para primero, segundo y tercero de preescolar” señaló. Explico que en el mes de agosto llega la cantidad de libros, de acuerdo a los inscritos en el mes de febrero, y los papás que se esperan hasta el mes de agosto, si se solicitan sus libros pero es más tardado y complicado la llegada de dicho material. “Cursar preescolar brinda las bases para continuar con la educación a sus hijos” mencionó Ontiveros García, así mismo destacó la importancia de que los niños acudan al jardín de niños, en donde forman su desarrollo emocional y social. De igual manera agregó que se le dará prioridad a los niños que tengan hermanos en la escuela en donde se inscribirán, o que vivan cerca del plantel educativo, pero siempre y cuando acudan a inscribirlos en tiempo y forma, ya que si se esperan hasta el mes de agosto probablemente no encuentren cupo. La supervisora Ontiveros García, dio a conocer que es necesario que los niños que entraran a primer año de preescolar cuenten con los 3 años cumplidos al 31 de diciembre de éste año, los que vayan a segundo deben cumplir los 4 años cumplidos, y los de tercer año los 5 años, igual hasta el 31 de diciembre. La documentación que se requiere para la inscripción de preescolar es; acta de nacimiento, CURP, Cartilla Nacional de Salud, Comprobante de domicilio, identificación oficial del padre, madre o tutor, todo esto en original y copia. En el caso de los y las niñas con Necesidades Educativas Específicas y/o aptitudes sobre salientes, deberán presentar diagnóstico médico, psicológico y educativo, emitido por una institución oficial. Ontiveros García, agregó que no serán inscritos los niños que no cumplan con la edad de admisión establecida. También que deberán realizar la inscripción solamente en un plantel escolar, y que la absorción de alumnos en jardines de niños se dará conforme a la capacidad instalada y de acuerdo con los criterios establecidos en cada subsistema educativo. Cabe mencionar que son 19 preescolares, que pertenecen al Estado, que abarcan toda la región noroeste, 10 de ellos son públicos y 9 particulares, desde el Municipio de Ascensión hasta Ejido Constitución. [email protected]

