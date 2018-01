EL DIARIO Casas Grandes.- Habitantes de los Municipios de Ascensión y Janos, asistieron a la reunión informativa que se llevó a cabo en Casas Grandes, en donde dieron a conocer los beneficios del proyecto de la construcción de la presa “Palanganas”, en donde exhortaron su preocupación por las afectaciones que pudieran sufrir en dichas localidades. Ante esto, el Titular de la Secretaria de Desarrollo Rural, Rubén Chávez Villagrán, en entrevista para este medio, comentó que dependiendo de lo que diga el estudio de impacto ambiental, realizado por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), se decidirá si el proyecto sigue o si se detiene, en caso de afectar Janos y Ascensión. “Afectación definitivamente va a haber, derivado del estudio que falta por hacer, se vería de qué manera se podría remediar, de hecho cualquier estudio de impacto ambiental tiene la remediación” señaló Chávez Villagrán. Agregó que en algunas ocasiones la afectación es tan grande que económicamente no es posible la remediación, pero la mayoría de las veces si se puede. “Entonces lo que estamos ahorita informando es la factibilidad del suelo, una serie de asuntos que no tiene que ver con el impacto ambiental. Si todo sale bien hasta ese momento, ya tendrá que realizarse el estudio de impacto ambiental por la SEMARNAT” mencionó. Así mismo dijo que luego de obtener dicho estudio, en donde se indicará en que se afectaría, también se tendrá que revisar el grado de la afectación, y si se puede remediar, y en caso de no ser así o económicamente no se pueda llevar a cabo, ahí se detendrá el proyecto. Por ultimo agregó que el costo del proyecto ejecutivo, son 4 millones de pesos, el cual también falta realizarlo junto con el estudio de impacto ambiental, y que son mil 200 millones de pesos la inversión total de este proyecto de la presa “Palanganas”, que incluye varias cosas como lo es un camino, aunque no pavimentado, también canales en cementados y una serie de obras, y que podría ser que parte de dicho recurso serviría para la remediación que necesite la afectación que derive del estudio de impacto ambiental. Cabe mencionar que la Presa “Palanganas”, captará el agua proveniente del Arroyo Palanganas y almacenará 112 millones de metros cúbicos del vital líquido. Además, se espera que esta presa cuente con la infraestructura hidrológica necesaria para la conducción y distribución del agua, para el riego de una superficie física aproximada de 7 mil hectáreas que en la actualidad se explotan bajo el régimen de temporal. [email protected]

