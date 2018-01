Convoca precandidato del PRI a la unidad del partido en elecciones

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Pedro García Valenzuela, uno de los tres aspirantes del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo Casas Grandes, en entrevista para este medio, señaló que lo primordial para ganar las elecciones es la unidad del partido, por ello pide a toda la militancia que estén unidos en estas elecciones del 1 de julio de este 2018. Teniendo en cuenta las diferencias que se han presentado entre los partidos en alianza, el aspirante a la alcaldía local, señala que los demás aspirantes no tienen una estructura tan sólida como la del PRI. Al preguntarle de lo que piensa del hasta el momento su principal rival, Héctor Mario Galaz Griego, quién representa el Frente Político entre el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano, dice ser respetuoso del candidato, pero que si esta consiente de que el tricolor es el principal enemigo a vencer en estas elecciones venideras. “Somos un partido incluyente, creo estar preparado con proyectos y propuestas sustentables, si es que se me concede ser el candidato del PRI a la presidencia de esta localidad”, mencionó Pedro García. Este mismo, esta consiente de que para poder ganar se necesitan sumar todos los grupos al interior del tricolor, situación que no es fácil para cualquiera que quede como candidato del PRI. En este sentido, el candidato tricolor vendrá por unidad. Dentro de las mismas preguntas hechas por los reporteros presentes en la rueda de prensa que se llevó a cabo este viernes 26 de enero del año en curso, se tocó el tema de los candidatos Independientes, a lo cual García Valenzuela respondió; “Mis respetos para ellos, pero creo que les hace falta estructura, solo vendrán a dividir los votos en estas elecciones”. Otra de las preguntas fue el sí está preparado para gobernar a un municipio en el caso de que le favoreciera la candidatura tricolor y posteriormente el voto de la gente. “Estoy preparado, se tienen que buscar los recursos necesarios para que esta tierra, que es la que ha dado todo, progrese, no es un capricho mío, no ando por trabajo o queriendo sacar provecho, estoy preparado para ser, también para no ser”, finalizó el aspirante del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes. [email protected]

