'El apoyo de la gente a mi proyecto es indudable': Armijo

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- El mayor reto que enfrento en estos momentos, es el desconocimiento de las personas sobre la exigencia impuesta por la autoridad electoral en el sentido de que necesitamos demostrar con una copia de la credencial de elector el apoyo que como ciudadanos nos están ofreciendo, señaló Alonso Armijo Lozoya, quien aspira a la candidatura a la presidencia municipal por la vía independiente. Consideró que “quizá hace falta que el órgano electoral lleve a cabo una difusión mayor en este sentido en particular”, desde la perspectiva que a nivel local se trata de algo novedoso, “y mucha gente desconoce el proceso en el cual en estos momentos estamos inmersos por la misma reglamentación que exige la autoridad electoral”. “El apoyo de la gente hacia el proyecto que encabezo es indudable, porque no soy un improvisado y me conocen, así me lo demuestran cuando platico con ellos, pero, he detectado que existe cierta resistencia cuando se les requiere como requisito de ese apoyo la necesidad de contar con una copia de la credencial de elector como respaldo”, detalló Armijo Lozoya. Precisó que tanto en ciudad Juárez como en Parral, ya existe el antecedente, y por eso, en esas ciudades los aspirantes independientes no enfrentan la misma situación que su caso está enfrentando. Sin embargo, y a pesar de esa problemática que a diario se enfrenta, el aspirante a la alcaldía por la vía independiente, y quien ya fuera regidor en el Ayuntamiento por parte del Partido Verde Ecologista (PVEM) y candidato en varias ocasiones a algún cargo de elección popular, indicó que “seguimos trabajando firmes para salir adelante en esta etapa de recolección de firmas de apoyo”. Manifestó que la meta es lograr en primera instancia para el 6 de febrero, fecha límite establecida por el Instituto Estatal Electoral (IEE) completar las mil 871 firmas exigidas, aunque aseguró que su meta personal es presentar más de tres mil “para nuestra mayor seguridad”. [email protected]

