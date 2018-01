Impide Ejido CG toma de predio 'Alamitos'

EL DIARIO Casas Grandes.- Un grupo de pequeños propietarios, intentan desalojar el predio “El Alamito” del Ejido Casas Grandes, provocando un altercado, con el fin de apropiarse de él, lo cual no fue permitido por los Ejidatarios. Tierras que han estado en conflicto desde tiempo atrás, “a raíz del convenio finiquito que se firmó con el Ejido, se sienten los dueños, pero la situación es que el convenio no da la posesión a ellos, en ningún momento”, afirmó Ramón Villalpando Chávez, Presidente del Ejido Casas Grandes. Quien explicó, que este terreno fue entregado al Ejido hace muchos años y después de un juicio agrario en donde se destituye al Ejido se desconoce las escrituras que los propietarios tienen, ellos no tienen escrituras en orden para reclamar este terreno. “Que sea por los medios legales e institucionales los que decidan si tienen la razón ellos, y si no pues que también dejen de molestar”, manifestó Villalpando Chávez. Fue el día de ayer cuando un grupo de pequeños propietarios arribaron a los terrenos denominados “El Alámito”, de una manera inadecuada y hasta tumbaron un cerco de propiedad privada, provocando molestia en los dueños, los cuales sólo se ampararon con una copia de un documento sin fundamento alguno. “Lo que presentaron fue una copia del convenio que se firmó en una mesa de negociación aprobada por una asamblea, donde dice que el ejido renuncia a los terrenos, derivado a ese decreto, donde pasa a ser de los ayuntamientos, pero éstos se encargarían de regularizar la tenencia de la tierra a los que están en posesión y los que la tienen son los ejidatarios”, mencionó Villalpando Chávez. Este grupo de pequeños propietarios, se encontraba acompañado por el Regidor de Seguridad Pública y Vialidad, Greer Johnson Skoussen, quien de forma molesta no quiso dar entrevista tomando parte de la disputa, apoyando a los pequeños propietarios ya que él forma parte de este grupo. Al abordarlo para una entrevista, sólo respondió que su función en dicho lugar fue llevar a los elementos de la Policía Estatal. De igual manera en el lugar del conflicto se encontraba la Fiscal del Distrito Galeana, Fabiola Tafoya, quien informó que ella acudió sólo a entregar unos documentos y que la Familia Whetten le dijo que acudían con la intención de colocar un cerco, pero que también la presencia de la Policía Estatal y Ministerial fue con el propósito de evitar algún conflicto. Villalpando Chávez, mencionó que sólo se logró un acuerdo de palabra, el cual esperan que se respete. “Hasta que haya una orden por escrito de una autoridad competente, pueden tomar posesión de las tierras, si es que la ley los ampara a ellos, si no que siga como estamos”, finalizó Villalpando Chávez. [email protected]

