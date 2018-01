Son universales proyectos de todos los Clubs Rotarios

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- “Existen proyectos a nivel mundial, que realiza la organización rotaria, pero también en cada comunidad donde se encuentra", mencionó el Gobernador del Club Rotary, del distrito 4110, Francisco Trejo Cebrián, quien visitó al Club Rotario Paquimé de Nuevo Casas Grandes, en días pasados. Algunos de estos proyectos, explicó Trejo Cebrián, consisten en programas mundiales, que permiten que la presencia de Club Rotary, sea unificada en todo el mundo. Añadió que este Club, tiene como principal bandera el programa Polio Plus, el cual tiene el propósito de erradicar la poliomielitis en el mundo. “Hasta el año de 1984 se reportaban 35 mil casos de polio anuales, una enfermedad que paraliza, y que puede llegar a causar hasta la muerte" mencionó Trejo Cebrián. Explicó que en ese entonces por iniciativa del Presidente Internacional de Club Rotary, Mexicano Carlos Canseco, se inició un nuevo método de vacunación masiva, que ha permitido que al día de hoy está la poliomielitis erradicada prácticamente en todo el mundo, solamente restan seis casos nuevos de poliomielitis nuevas en el mundo al año, en Afganistán y Pakistán. Sitios que por su urografía y circunstancia política no han permitido que se acabe de vacunar de manera uniforme ahí. “Suponemos que de acuerdo a las nuevas políticas de vacunación en esos Países, con ayuda de Rotary, se habrá de erradicar la polio, o al menos evitar nuevos casos de esta enfermedad, esto se pretende realizar en el transcurso de este año" destacó. Así mismo comentó que muchas personas, sobre todo jóvenes no conocieron a alguien que padecía de poliomielitis, “antes la gente se moría de eso", expresó. Entonces sería la segunda enfermedad erradicada por el hombre y esto es gracia a las aportaciones de los rotarios de todo el mundo que con esos recursos se compra la vacuna, “no es una vacuna que regala gobierno federal, la regala Club Rotary, y el mismo día que se vacuna en México, se vacuna en todo el mundo", enfatizó. De igual modo dijo que se encuentran a punto de erradicar ese padecimiento , el cual consideró que será un logro, una satisfacción y un orgullo, para la organización rotaria, haber participado de esta manera para que este flagelo de la humanidad sea parte de la historia. “Además con el tiempo vendrán nuevos proyectos, pero si bien es cierto que éste es un proyecto a nivel mundial, en cada comunidad donde existe Club Rotary, existen proyectos individuales que dejan huella y prueba de esto es la visita que realizo a la estación de bomberos de éste Municipio" dijo. Agregó que cada comunidad tiene sus propias necesidades y cada Club Rotario, implementa acciones de servicio que puedan hacer que esta vida mejore. Hizo énfasis en que la ideología rotaria, consiste en dar de sí antes de pensar en sí mismo, lo cual mantiene vivo el espíritu de Rotary, para que de manera voluntaria, altruista y sobre todo entusiasta los rotarios de esta región noroeste, participen de una manera muy decidida, con el fin de que el espíritu rotario siga vigente haciendo acciones en beneficio de las comunidades. [email protected]

