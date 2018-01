Juegan semifinales del torneo municipal de Futbol-7

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- El día de hoy a partir de las 2:00 de la tarde en la cancha del estadio Revolución de la colonia Obrera, se conocerán a los equipos que irán en pos del título en el campeonato municipal de futbol 7 de la temporada “Karina “Perry” Hernández” informó Ricardo Ochoa Navarrete coordinador del torneo. Señaló que “una vez llevadas a cabo las acciones de la etapa de cuartos de final (la semana anterior), toca el turno ahora para presenciar y disfrutar de un total de cuatro partidos en los cuales se conocerá en ambas ramas a quienes por sus propios méritos lleguen a disputar el título que en definitiva, justificará su desempeño en esta competencia”. De esta manera en el primer compromiso que se ha pactado en el “Coloso de la Obrera”, abrirán las actividades los equipos de Chicas Garay y Juventus que en este caso las primeras en mención son nada menos que las campeonas defensoras quienes no deberán olvidar que sus antagonistas al haber avanzado a esta nueva instancia, pues “algo” deberán traer con eso de no brindarles concesión alguna so pena de llevarse alguna sorpresa nada grata; lo anterior, pues porque son las que están defendiendo la corona. Luego una hora posterior se llevará a cabo lo que algunos han llegado a considerar como “la final adelantada” ya que estarán frente a frente los cuadros de La Pandilla y Barber´s FC. Aquí se estarán confrontando nada menos que dos rivales que de manera regular son protagonistas de las recientes contiendas, no se puede determinar quien llega en su mejor momento pero por el hecho de estar en la antesala de la ronda campeonil, cada uno tiene que salir a proponer y en lo posible, ganar para dejar a un lado las expectativas. Después a eso de las 4:00 de la tarde, la Raza/UACJ que dejó en el camino al representativo de Auto Pares Balderrama por apurado 3-2 estará ahora haciéndole los honores a las Águilas que por su parte dispusieron de las Zhirikawas, encuentro en donde si bien las primeras tienen entre sus filas a la pentapichichi Karen “La Pato” Castillo, tendrán que jugar uno de sus mejores partidos a fin de dar la que podría ser una verdadera sorpresa en esta justa futbolera. Para el último cotejo una hora posterior, la colonia Nueva Dublán que viene de eliminar al Atlético Balderrama estará ahora en contra de Whine Evo que en cambio superó a los Indios de la UACJ que fueron los punteros en la fase regular. De esta manera restarán horas dependiendo del horario que les haya tocado, para saber quiénes serán los conjuntos que se verán las caras en la gran final misma que se ha anunciado se jugará el sábado de la siguiente semana, suerte a todos los equipos protagonistas. (Jaime Porras Gallardo)

