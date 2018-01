La trama fue concebida en la retorcida mente del caricaturesco Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Según él, las elecciones presidenciales en nuestro país, serían influidas a favor de AMLO por el mismísimo Vladimir Putin (conocido come niños) Presidente de Rusia. Tan aventurada hipótesis, ha permeado las débiles y asustadizas mentalidades de algunos inocentes, quienes se aprestan a votar por el partido que usurpa los colores de nuestra enseña patria, como un acto de nacionalismo y de cursi defensa de la patria. La gente de razón se preguntará, ¿quién demonios puede creer tamaña imbecilidad? Precisamente la gente que no razona, ah, la misma que ha hecho ganar por casi 90 años al PRI, y dos sexenios al PAN, los que son lo mismoDesde Rusia con amor.- título de una película de la zaga del detective inglés James Bond (007), el de la improcedente “Licencia para matar” ¿habrá obtenido el PRIAN ese mismo documento? Volviendo al tema, la sandez de Clavillazo a desatado un alud de cosas humorísticas en redes sociales, si la contienda fuera de torpezas y estupideces, el seguro ganador sería el PRI y el PAN en segundo. Nuestro conocido Gerardo Fernández Noroña, exhibió la foto de algunas beldades rusas, dispuestas a intervenir a favor de MORENA, es una picardía de Gerardo.A fin de cuentas, si Vladimir Putin quisiera desestabilizar (¿más?) a México, apoyaría al gris Meade o al políglota Anaya, ramas del mismo árbol llamado, “Corrupción rampante”Javier Corral, amo y señor del vedetismo político.- y como tal, tuvo un éxito arrollador en la puesta en escena de, “El temerario gobernador enfrenta Tarás Bulba (gobierno federal)”.En su agudo ingenio (teatral) eligió perfectamente a su oponente, un jorobado y repugnante monstruo, reprobado por el 93% del público, así las cosas, el pasado domingo 14 de enero, asistieron 15,000 personas a su representación, en los palcos de honor, se dejaron ver prominentes figuras nacionales de la política y la intelectualidad. Las encendidas arengas del primer actor (Corral), cuyas aptitudes histriónicas son su fortaleza (no así sus actos de gobierno), encendieron a la multitud ahí reunida, los que se sentían parte de una gesta heroica al estilo de “Corazón Valiente”, ¿es Javier Corral el nuevo William Wallace? Insisto, su decisión de exigir justicia para Chihuahua muy buena, la politización a favor del cochino frente (PAN, PRD; MC), deleznable, abucheable…El ex gobernador César Duarte, simple moneda de cambio.- ¡porca miseria! El otrora poderoso y omnipotente “Dueño de Chihuahua”, va que vuela a prisión. Con ese propósito la PGR da señales de vida y libera órdenes de aprehensión para lograr su extradición, sabedores de que con esa acción, lograrán calmar la efervescencia suscitada en la ciudadanía chihuahuense, a raíz del injusto trato fiscal por parte de la SHCP. Que lejos quedaron los días en que Duarte con su dedito, elegía, alcaldes, diputados, senadores, Ministros de la Corte, rectores, presidentes de asociaciones cívicas, delegados, jueces y… funcionarios de toda laya y niveles.“Son países de mie…” Donald Trump.- refiriéndose a Haití, El Salvador y algunos países africanos, haciendo suyo el calificativo de loco que le endilga el autor de la novela “Fuego y Furia” ( Michael Wolff).Es tan notorio el quebrantado estado mental de Trump, que no entiendo como no se le ha removido de su alta responsabilidad, ¿qué espera la sociedad norteamericana y las instituciones indicadas para ello? ¿Qué se desate una conflagración que de al traste con la humanidad? Les sale más barato reconocer la peligrosidad e insensatez de su gobernante, decía Mark Twain, “Es más facil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados”. Resulta irónico que el país que representa el crisol de las razas, el modelo del sueño americano, la cuna de las libertades… sea gobernado por un troglodita desquiciado.¡Aguas! Con el gobierno federal, saca la pistola y se dedica a asaltar.- esta es la historia, en mi modesto local comercial, el cual sólo abro de día y que debido a las bajas temperaturas hube de desconectar el refrigerador, lo que provoca que mi consumo de energía eléctrica sea muy bajo, así las cosas, me llegó el recibo por $424.00, extrañado lo reviso y me doy cuenta que mi consumo fue de 33 kw/hr. mismo que por ser tarifa comercial el kw/hr. se cobra a $2.50, es decir mi cobro debiera de ser de $82.00, le agregan $100.00 de DAP (Derecho de Alumbrado Público) y $195.00 de cargo fijo, a todo lo anterior el 16% de IVA y… todas las barbaridades que se les ocurra.En la CFE me indican que los $195.00 los cobra el gobierno, les pregunto ¿por qué? La respuesta es (palabras más, palabras menos), porque pueden, les pregunto, ¿se puede considerar como un asalto? La respuesta brutal, SILibro recomendado de la semanaHoy, toca el turno a, “El oficio de vivir” del autor italiano Cesare Pavese. La novela está basada en el diario personal de Cesare, su vida fue marcada por la tragedia y desembocó en su suicidio a los 42 años de edad, él estaba convencido de que no era capaz de satisfacer sexualmente a una mujer, eso marcó su vida y sepultó toda idea de grandeza, por ello, pese a ser un escritor genial, tomó la fatal determinación de acabar con su vida. Sobra decir que esta obra fue publicada post mortem en 1952, dos años después de su muerte (1950).La obra alcanzó extraordinaria resonancia en varias generaciones sucesivas en todo el mundo; pero sólo en 1990 apareció en italiano esta nueva edición, basada en sus manuscritos donde se enmiendan varios errores de transcripción. su contenido se puede considerar altamente íntimo y sensible, aquí los parrafos finales; “Libro que ningún padre de familia un poco honesto y serio querría que un hijo suyo hubiese escrito, y que ninguna persona que sepa un poco vivir en el mundo debería leer.Es un cúmulo de estupideces y romantiquerías imbéciles que haría vomitar a un sapo”La palabra hoy investigada etimológicamente es “Torpe”. El adjetivo torpe viene del latín turpis ‘feo o deshonroso’ (fealdad física o moral).En castellano se ha producido un cambio semántico ya que vale por ‘tardo, desmañado, de lentos movimientos’, aunque en lenguaje culto mantiene las acepciones de ‘deshonesto e ignominioso’.La Vida es una TómbolaEl lunes 15 de enero en el programa #45 de, “La Vida es una Tómbola” de Radio La Nueva República, comunicación alternativa. Nuestro invitado fue el joven Jonathan Vega Carbajal, nos habló de la República de Ecuador, lugar donde vivió por espacio de dos años, de la calidez de su gente, de su Economía, de su paisaje, de su sistema de salud, de su moneda, de su gastronomía, de su gobierno, de su potencial turístico. Con ello nos dio otra imagen de ese sudamericano país, no la tergiversada por la prensa de EUA y con caja de resonancia en medios de comunicación serviles de México. También pueden encontrar el video en el canal de You Tube Fuerza Chihuahuense.Notas localesMalos negociadores los del PAN.- esta vez no sólo es del ámbito local, sino nacional, va pues: Los del PRD son muy listos, con una militancia raquítica, les venden espejitos de colores a los tontolones del PAN, quitándoles fácilmente importantes candidaturas para alcaldías, diputaciones y senadurías.Esto es con referencia al éxodo de 50,000 perredistas de Edomex hacia MORENA.En la región, un desacreditado político priista/perredista cercanísimo a Duarte es candidato del frente a la diputación federal, plurinominal pa’acabarla ¡cosas veredes Sancho!Acarreados municipales en el mitin (publicitario) de Corral.- y se notó la presencia ¡Ja! Funcionarios municipales, fueron a “Hacerse ver” (hincarse, sugerencia, llevar sus rodilleras) en Chihuahua el pasado domingo, el gobierno estatal nos tiene en el más deprimente olvido, sin embargo mansamente van al encuentro con su sensei, seguramente desconocen el término dignidad y mucho menos el amor propio“Un ruso está seguro de sí mismo porque no conoce nada y no quiere conocer nada, porque no cree que se pueda conocer nada por completo.”León Tolstói“Los rusos consiguen lo que quieren. Saben lo que se necesita para ganar.”Bobby Fischer“Si un pueblo ama la poesía, ama a los poetas, y nadie ama la poesía como un ruso.”Alec GuinnessJosé Cruz Pérez Rucobo