Víctor Hugo ValdovinosEL DIARIONuevo Casas Grandes.- La joven licenciada en educación que extorsionó a su ex patrón con medio millón de pesos y que en el 2016 enfrentaba por ello una pena vitalicia que ya no tiene figura jurídica, ayer recibió fallo condenatorio en un juicio oral de cuatro días, por lo que la próxima semana será notificada de la sentencia que podría ser de 30 años de prisión como pena mínima o hasta 70 años como máxima.Jessica Mariel Gallegos Alvarez, hoy de 27 años, fue capturada en plena flagrancia el domingo 31 de enero del 2016, luego de haberse citado con su ex patrón en un compelo comercial de la zona centro para que le fuera entregado el dinero de la extorsión.Gallegos Alvarez iba acompañada de su madre de entonces 47 años, pero ésta luego quedó en libertad tras comprobarse que desconocía por completo el hecho donde su hija mantenía amenazado a su ex patrón, sólo que como la ahora condenada por extorsión agravada había sufrido un accidente días antes, tenía un collarín y estaba impedida a manejar.La actividad de extorsión se dio desde el 24 de diciembre del 2015, cuando animada por un sentimiento de venganza tras haber sido despedida y aprovechando que a su ex patrón le habían secuestrado a un hermano, se valió de ese argumento para estarlo amenazando de manera constante con “hacerle daño a su familia o a sus hijos si no le entregaba 500,000 pesos en efectivo”.La mujer consideró que “esa era la cantidad que el empresario mueblero debía pagarle por cada año trabajado”, ya que laboró para éste durante cinco años pero finalmente, fue despedida por pérdida de confianza al descubrirse que abusando de su acceso a las mercancías, se había apropiado de dos teléfonos celulares tipo iPhone.Durante la entrega del dinero que sería en un complejo comercial de la avenida Benito Juárez y calle Del Prado en la zona centro, la extorsionadora fue llevada por su madre en un automóvil Corsa de color gris y tras entrar en uno de los locales salió de ahí una bolsa, para posteriormente enfilar a su domicilio en la calle Privada de Ramírez, detrás del edificio de Telmex.Sin embargo, elementos de la Policía Estatal Única ya tenían varios días montando un operativo especial y cuadras antes de llegar a su casa, sobre la avenida Emilio Carranza frente a la Macro Plaza, la joven profesionista fue interceptada y capturada con el dinero del cobro de la extorsión.Asimismo en el lugar se le aseguraron dos teléfonos celulares que correspondieron en sus chips con claves Lada de Chihuahua capital y de Guadalajara, a los mismos con que había estado amenazando a su ex patrón para obtener el dinero de la extorsión, mientras un tercer teléfono involucrado también en el caso, fue recuperado horas después en el domicilio de ella.Así, a dos años cumplidos de ese caso, ayer se dio el fallo condenatorio por el delito de extorsión agravada y la próxima semana, el juez oral dictará la sentencia que tiene un rango de 30 años de prisión como mínima y 70 como máxima.

