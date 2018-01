EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Los equipos Toros y Kasas City pondrán en marcha la serie campeonil del torneo municipal de softbol en la modalidad de Lento cuando en serie a ganar 3 de 5 posibles partidos se enfrenten a partir de las 2:30 de la tarde en el campo Williamsports de la categoría Libre mientras que en la Empresarial a esta misma hora pero en el campo Nogales, se reanudará la gran final entre Taller Herrera y Profes. Edgar Cázares Cisneros quien está al frente de esta disciplina en la ciudad informó que “estos equipos tuvieron que librar ya la primera instancia antes de llegar a esta fase por la disputa del cetro, ahora les corresponde librar este nuevo reto para demostrar que son los dignos rivales y campeones de la categoría en la cual se encuentran participando”. En el caso de la Libre, los Toros que enfrentaron a Dodgers en la anterior etapa obtuvieron el derecho de seguir en la pelea luego de imponerse en el partido decisivo por marcador final de 5 carreras a 3 con pitcheo de Rolando Ruiz ante Toño Martínez. Los que serán su antagonistas -por su pare- hicieron lo propio ante el Sindicato de Electricistas (SUTERM) por resultado final de 9 carreras a 3 siendo aquí Simón Casas el serpentinero victorioso y Pedro Cázares a quien se le adjudicó el descalabro monticular. Así las cosas, ambos cuadros iniciarán la pelea por el título en el Williamsports media hora antes de las 3:00 de la tarde, Toros fue uno de los equipos líderes durante gran parte del rol regular pero Kasas City siempre estuvo allí cerca, a “la caza” y eso indiscutiblemente augura una serie por los máximos honores pareja, nivelada en la que no hay marcado un claro favorito. SE REANUDA LA FINAL DE LA EMPRESARIAL Con una ventaja de dos partidos (se juega a ganar 3-5 posibles), el equipo de Taller Herrera podría quedarse con la corona ante los Profes que a pesar de haber sido quien encabezó las estadísticas durante casi todo el rol regular, sucumbió y eso lo deja contra la pared aunque ello no signifique que está ya eliminado. Y es que para llegar a la ronda por el cetro, no es muy fácil y eso lo recompensa el hecho de contar con buenos elementos razón por la cual se espera una buena reacción principalmente de los “mentores” quienes saben que no tendrán más oportunidades para recuperarse salvo el ir librando paso a paso lo que acontezca desde hoy en donde ellos serán los arquitectos de su propio destino mientras que Toros buscará (literal), “matar” con cualquier posible reacción que ponga en peligro la obtención del campeonato que está a nada de conseguirlo.

