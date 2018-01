EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Finalmente fueron los Dodgers de Nueces Nevárez los que se quedaron en el camino de avanzar a las semifinales del beisbol otoñal de la 1ª fuerza por lo que este fin de semana se enfrentarán los cuatro mejores que dirimirán en series a ganar 3 de 5 posibles partidos por un lugar en la gran final. Luego que se había dado a conocer que Dogouts y Casca/Back In Motion eran los primeros clasificados a las semifinales, se tuvo que llegar a la instancia de sumar todos los números conseguidos por al menos tres novenas salvo los Indios de la UACJ, para saber quiénes se “colarían” a la siguiente ronda siendo pues los Amigos de Kenneth y Búfalos del Tecnológico quienes habrán de enfrentarse a los primeros dos del standing general. Primero. Los integrantes del equipo Dogouts vencieron en actividad del domingo anterior a los Amigos de Kenneth por marcador de 7 carreras a 0 con trabajo de lanzamientos de Carlos Eugenio Soto ante Gerardo Luna sobresaliendo el cuadrangular conseguido por Yubiel Amaro para sentenciar el triunfo. Casca/Back In Motion obtuvo doble victoria venciendo primero a los Búfalos del ITSNCG por score de 5 carreras a 4 con pitcheo de Juan Carlos Trujillo en contra de Alberto López quien recibió el apoyo con la “majahua” de Carlos Mario “La Pantera” Ruiz quien mandó a “doña blanca” al otro lado de la barda. Luego derrotó al son de 16 carreras a 3 a Dodgers/Nueces Nevárez que en parte fue lo que marcó la diferencia en la lucha por el último boleto ya que las carreras anotadas y recibidas fueron distantes de lo acontecido en los otros frentes. Por los que se agenciaron los honores el lanzador victorioso fue Martín Campos quien recibió el respaldo ofensivo de Víctor Hugo Rodríguez y de esta manera, el revés de ofrecimientos se quedara en la persona de Humberto Valdez. INCIAN LAS SEMIFINALES El próximo domingo en series pactadas para llevarse a cabo en los estadios “Luis Cobos Huerta” y “Rigoberto “Rábano” Álvarez” a partir de las 10:30 de la mañana, el equipo líder Dogout enfrentará a los anfitriones Búfalos del Tecnológico serie que reanudarán a las 3:00 de la tarde en este mismo inmueble. En la llamada “Casa de los Faraones” estarán por su parte Casca/Back In Motion y los Amigos de Kenneth otros buenos juegos que darán inicio desde las 11:00 de la mañana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.