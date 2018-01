"Díganse las verdades", así termina el popular dicho. Esto sale a colación por el inédito enfrentamiento (esperemos sea real) entre el gobierno de Chihuahua con Javier Corral espada en ristre y, el supremo gobierno (perdón, el poder central), representado por; gobierno federal/PRI/Secretarías de Estado. Si bien he manifestado mi desacuerdo con la manera de gobernar de Corral, hoy que por denunciar el desvío de dineros chihuahuenses para ser destinado a campañas políticas del nocivo PRI, la entidad es amenazada con recortarle participaciones federales, en un abierto desacato al pacto federal, cierro filas con el gobierno de Chihuahua y denuncio la vileza de; EPN/PRI/SHCP. Los resultados de las investigaciones en el estado, son un maremágnum político que lesiona a importantes figuras de la política en México, incluso al mismísimo José Antonio Meade (se pronuncia mid, ¡ja!)Ahora se entiende el porque de la protección institucional a César Duarte.- si sólo las declaraciones de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional nacional y ex senador por Coahuila, aniquilan la columna vertebral del sistema, ¿qué no les sabrá el mismo ex gobernador? Es de tal gravedad el asunto, que el mismo candidato del PRI, inopinadamente se sube al ring y declara que Corral es un "Torturador y mentiroso", por eso mismo mencioné, enójense las comadres, y... porque no creo bien a bien que sean del bando contrario. Mientras tanto el gobernador está recuperando a pasos agigantados el capital político dilapidado desde que empezó su mandato, además con ello, le ponen un ingrediente interesante a la contienda por la presidencia de la república, al dar la impresión de que no son los mismos"Lleno de gracia, como el Ave María".- ¿de quién estamos hablando? Del mismo J. A. Meade, a quien la desmesurada y ridícula lisonja del PRI, trata de hacerlo ver como un ser pletórico de dones, un dechado de virtudes, un ser sin mancha... en su alma, un ser angelical, perfecto o en camino de la perfección. Sin embargo, el hecho es que su campaña es de lo más desangelada, nada más no prende, quizá por ello y para darle un poco de punch, integraron al equipo al "Panista" Javier Lozano, camorrista pendenciero profesional y de pasada le dan un "Estate quieto" al berrinchudo de Ricardo Anaya, ya que Lozano causa baja en el PAN, previas declaraciones incendiarias en contra del cerillo Anaya (fuego contra fuego). Con ello le bajan un poco los humos, ya que ensoberbecido por haber dejado en camino a Margarita, Moreno Valle, Ruffo Appel y Rodriguez Hicks. Llega pues Javier Lozano a incorporarse al círculo cercano de Meade, lo prueba reveladora foto entre; Lozano, Ochoa, Nuño y el candidato tricolor"En una jaula de oro, pendiente de un balcón...".- se hallaba una calandria, cantando su dolor. La foto de Roberto Borge en una moderna, limpia, equipada, reluciente y funcional celda, me sugiere interrogar, ¿son así todas las celdas en nuestras prisiones? ¿o, hay mexicanos que aún presos valen más que otros? La respuesta es obvia, no se esfuerce en responderla, la pregunta tiene además una alta dosis de sarcasmo. ¿Algún día veremos en esa condición a César Duarte? Creo que si, cuando el sistema en la recta final de la campaña presidencial, quiera estremecer a la opinión pública, supongo será el momento apropiado para hacernos entrega del villano favorito de Chihuahua, de México"Fire and fury" Fuego y furia.- tal es el título del libro de, Michael Wolff que trata nada más y nada menos que de Mr. Simpatía, Donald Trump The beautiful (según él). Con beneplácito vemos los mexicanos que dicho personaje está gravemente afectado de sus facultades mentales, que fue elegido a lo tonto por los delegados de los estados, que es un peligro para la humanidad entera, que tiene problemas psicológicos, sociales y sobre todo sexuales, que es un homófobo (odia a negros, judíos, musulmanes, mexicanos, latinos, homosexuales, intelectuales, similares y conexos), que ama la violencia y las armas, que es un descastado, acomplejado, rencoroso, hace migas con EPN, se informa en Televisa y lo peor, le va al América... lo más gracioso es que en realidad, "Ni quería ganar" y hoy que es presidente, no sabe a ciencia cierta, si va o viene, ¿todo eso dice el libro? No lo he leído, sólo he visto un avanceDonald Trump dirige al país más poderoso del mundo en base a ocurrencias.- la buena noticia, es que se oye con insistencia la posibilidad de que sea removido de su cargo por incapacidad mental. Mientras eso sucede, habremos de soportar su paranóia respecto a la construcción del muro, su crueldad contra los inmigrantes, aún los documentados a quienes les hace la vida imposible para lograr su repatriación voluntaria, su despiadada acción para disolver las familias de los millennials, ah también su obsesión por el desmantelamiento del TLC (NAFTA)... total, un trágico demente ocupa la Casa BlancaLibro recomendado de la semanaHoy corresponde a, "Las niñas bien", de la autora mexicana, Guadalupe Loaeza. De entrada les digo que es una novela deliciosa, por lo tanto deleitable, evidentemente no se salvan de la crítica pluma de Loaeza, los niños bien, retratados en sus incontables variantes. Pocos datos del comportamiento privado de un sector de la burguesía mexicana escapan a la penetrante mirada de la escritora, quien nos lo presenta a sus lectores, en un estilo humorístico no exento de frivolidad. El éxito editorial de esta novela, quizá radica en que la clase media y la humilde, nos sentimos vengados de alguna manera al leer estas lineas. ¿Cómo han vivido la crisis (económica) los ricos mexicanos? La visión de sus estilos de vida y sus preocupaciones, son alegremente evidenciados por Loaeza, lo hace sin un asomo de rencor, entre otras cosas, porque ella misma es de esa clase social, llamémosle, de pirrurris, por lo que es más válido el ánimo jubiloso de sus descripcionesLa palabra hoy develada etimológicamente es, "Locura". No está clara la etimología de loco, y su derivado locura. ... En portugués se dice louco, y eso suele ser señal de que la palabra original era lauco. A partir de aquí, Coromines propone que derivaría del árabe láwqa, láwq, femenino y plural del adjetivo alwaq “tonto, estúpido”La Vida es una TómbolaEl lunes 08 de enero 2018 en el programa #44, tuvimos de invitada a la Máster en Juicios Orales, además de Psicóloga y Lic. en Ciencia Política y Administración Pública Indhira Ochoa Martínez. Más que una entrevista propiamente dicha, se trató de una charla cordial entre compañeros de partido, se habló del cambio necesario que requiere México en su forma de gobernar, el sistema actual está agotado, necesitamos gente como Indhira a todos niveles de gobierno para lograr la trasformación del país. Coincidimos que a nivel municipal, debemos de implementar medidas de austeridad, no podemos seguir malgastando los dineros públicos con altos e inmoderados salarios, se habló también de la violencia del PRD al verse perdido en la preferencia electoral en la ciudad de México. Hoy tuvimos una gran invitada y un gran auditorio. También pueden encontrar el video en el canal de You Tube Fuerza Chihuahuense.Tendiendo PuentesHace una semana 04 de enero, la Directora de Programación en Radio La Nueva República, MonaLisa, me dio la oportunidad de entrevistar (en su lugar) al connotado Periodista Rubén Luengas. Oportunidad que aprecio en todo lo que vale, tuve la oportunidad de conocer a un hombre que pese a prestigio, es un tipo sencillo, con amplios conocimientos y de fácil conversación, como suelen ser las personas realmente importantesNotas localesUn gran éxito de la ciudadanía de NCG.- los regidores el día de ayer 10 de enero, anunciaron que no cobrarían el bono navideño (o como le quieran llamar) que injustamente se habían adjudicado, y los que ya lo habían cobrado habrán de devolverlo. ¿Lo hicieron porque les remordió la conciencia? Para nada, fue debido al evidente repudio e ira de una ciudadanía cansada de abusos por parte de quienes se supone deben de representarla. Ahora resulta que el puesto más ambicionado es precisamente una regiduría, por encontrarlo; redituable, lucrativo, sin fatiga, con mínimos requisitos, y sin responsabilidades ¡una ganga! Soy de la opinión que ese importante puesto debiera ser honorario, sin cobrar un cinco, me ofrezco para ello y sé de varias personas dispuestas también. Volviendo con los regidores actuales, el siguiente paso es reducirles el escandaloso e inmerecido sueldo de casi $30,000 mensualesCuidado directivos de las instituciones de nivel superior en la región.- sucede que ante el próximo e inminente desempleo de los funcionarios municipales, se le está buscando acomodo en el Tecnológico Regional de NCG al portento cultural que es la directora de educación y cultura, ¿buscará una plaza de maestra? No lo creo, debido al impresionante cúmulo de conocimientos (es sarcasmo, algunos si lo creen) lo más probable es que sea una amenaza para los directores de las instituciones de educación superior de la región, voy más lejos, lo correcto sería que dirigiera a "Todas" las instituciones referidas y los actuales directores pasaran a ser subdirectores a su cargo, ¿digo no?"Aferrarse a la ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de tirarlo a otra persona, eres tú el que se quema".Gautama Buda"Un hombre que nunca ha hecho a una mujer enojar es un fracaso en la vida".Christopher Morley"Nadie puede pensar con claridad cuando sus puños están cerrados".George Jean Nathan