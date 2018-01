EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- David Martínez Garrido, Presidente Municipal, informó que ya se tuvo contacto con el Comandante de la Policía Federal, ya que se tendrán a varios elementos en el Municipio, pero los cuales de enfocaran en situación de delincuencia organizada. Martínez Garrido, mencionó que efectivamente hace unos días, llegaron elementos de la Policía Federal, “tuvimos acercamientos con el comandante encargado de los elementos de Policía Federal, por medio del inspector, de la Policía Federal de Caminos, y se entablo un dialogo sobre el número de elementos que corresponde para este Municipio de Nuevo Casas Grandes” dijo. Agregó que estarán aquí como un apoyo de la inseguridad, y que el Municipio no lo solicitó, pero que sin embargo son estrategias que tomó gobierno estatal y federal. Se tuvo ya contacto con el presidente municipal, y dialogando con ellos, quedaron en que vienen a trabajar únicamente en lo que se refiere a la delincuencia organizada. No vienen a detener ciudadanos, que estén involucrados en otros asuntos ilegales, o que usen vehículos de procedencia extranjera. Son 79 elementos de la policía federal los que arribaran a esta localidad, quienes van a trabajar en contra y para prevenir el crimen organizado aquí y fuera de la zona urbana, señaló Martínez Garrido. “Al ponerme en contacto con ellos, les pedí de favor que no hubiera las irregularidades que se han presentado en el pasado en otras ciudades, quedamos en un acuerdo, tenemos comunicación para cualquier cosa que se presente, un servidor hablara con el comandante, o cualquier situación que amerite la intervención del presidente municipal, tienen mi teléfono”, expresó. Por ultimo añadió, que el Municipio está tranquilo, y que espera que la Ciudad siga tranquila, con respecto a la violencia. [email protected]

