Aclaran regidores el 'bono navideño'

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Regidores aclaran que no recibieron “bono navideño”, sino un recurso para sus carteras, con el cual se decidió hacer un solo fondo colaborativo para realizar obras de impacto social en este municipio. Esto se dio a conocer durante la primera sesión ordinaria de Cabildo de este año 2018, la cual se llevó a cabo el día de ayer. En donde se dieron cita el Presidente Municipal, David Martínez Garrido, el Secretario del Ayuntamiento, Armando Gutiérrez, Regidores que conforman el Ayuntamiento, solo estuvo ausente el Síndico Municipal, Héctor Mario Galaz, a quien justificaron su falta debido a un percance personal. Luego de tomar lista a los presentes, la Regidora de Deportes, Abril Nevarez, solicitó modificar el orden del día, lo cual fue aprobado por unanimidad. En uso de la palabra la regidora, mencionó que necesitaban establecer un punto de acuerdo, el cual estaba relacionado con el tema del supuesto “bono navideño” que se les había autorizado a los regidores. Acto seguido, Abril Nevarez, explicó que el recurso se había comentado con anterioridad, pero que en ningún momento fue depositado a los regidores, como se había dicho en algunos medios de comunicación, ni como bono, ni como aguinaldo. Así mismo añadió que dicho recurso estaba destinado para cada regidor y su cartera, y que posteriormente analizando la situación, se decidió reunir cada cifra que correspondía a cada regidor, y crear un solo fondo. Además se informó que en platica con el Presidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense A.C. (FECHAC), Héctor Meraz, se conversó sobre la posibilidad de que dicho asociación civil, empatará el recurso, y en vez de ser 400 mil pesos, se conviertan en 800 mil pesos. Esto con la finalidad de llevar a cabo obras sociales, a beneficio de la comunidad, que aunque aún no está asentado, es una probabilidad alta en donde se pueda invertir dicho presupuesto. “Ese recurso se encuentra en el Municipio, y será concentrado en obras de impacto, empatando con Fechac, con el propósito de beneficiar a la comunidad”, señaló Abril Nevarez. Fueron 14 regidores los que aceptaron que el recurso de 34 mil pesos que correspondían a cada una de sus carteras, se unieran para un solo fondo, además otros de ellos exhortaron a que también se donará la dieta del mes de enero. A lo cual votaron a favor, pero quedo a su consideración si lo llevan a cabo o no. “Queremos que trascienda en obras para el Municipio, y aclaramos que no fue un bono, sino un dinero para la cartera de cada regidor, el cual fue aprobado, no dado”, señalan regidores del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes. Cabe mencionar que este tema provoco muchas mal interpretaciones en la ciudadanía, por lo cual algunos ciudadanos acudieron a la reunión de Cabildo, en donde exigieron se les explicara de manera clara lo que consistía a dicho recurso. [email protected]

