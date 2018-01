EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Acuden 33 jóvenes integrantes del Movimiento de Pascua Juvenil de esta Diócesis, al Encuentro Nacional denominado “Pre Pascua Juvenil 2018”, el cual se llevó a cabo en la Ciudad de Saltillo, Coahuila, en donde lograron obtener el segundo lugar a nivel nacional en el Canto Pascua. El evento se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio Ignacio Zaragoza, en donde se dieron cita más de 500 jóvenes, provenientes de distintos estados de la Republica, siendo en esta ocasión el anfitrión Saltillo, Coahuila. Este encuentro logra reunir a grupos de jovenes que se dedican a realizar la Pascua Juvenil, en sus localidades, y se convoca una vez al año, con el propostio de brindar las herramientas y preparación necesaria para el encuentro de Pascua Juvenil, llevado a cabo en la Semana Santa. Dicho evento dio inicio el pasado viernes y finalizo el domingo 7 de enero, dia en el que se llevó a cabo el concurso de canto, en donde las distintas diócesis, presentaron el Canto Pascua, que prepararon meses atrás, siendo ganadores del segundo lugar el grupo de Pascua Juvenil, representando la Diócesis de Nuevo Casas Grandes. Además durante tres días, los jóvenes pudieron ser partícipes de conferencias, talleres, ya que se dividieron en algunos bloques como lo son; temas y catequesis, logística, juego y dinámicas, liturgia, entre otros. Esto con el fin de proporcionar el material y experiencia, para que los jóvenes vivan y preparen la próxima Pascua. Cabe mencionar que aparte del evento de Canto Pascua, se tuvieron también otras ramas como fotografía, expresión y logotipo, en donde cada una de las diócesis participantes muestra sus propuestas y comparten a nivel nacional cada una de sus experiencias. En octubre del 2017 se declaró a este año como el “Año de la Juventud” por la conferencia del episcopado mexicano para poner en el camino de la iglesia universal, siendo el tema elegido por el papa Francisco el tema de Fe y Discernimiento Vocacional, por lo que este encuentro también tuvo resultados para esta celebración. Alexis Vega Robles, Coordinador del Movimiento Diocesano de Pascua Juvenil, mencionó que la Pre Pascua, consiste en un evento en donde se adquiere una serie de temáticas relacionados con el lema de éste año, con el cual se trabajará en la próxima Pascua 2018, ya que el lema central es “Cristo Vive”, pero que se le agrega una frase extraída de alguna cita bíblica, en este año es “Síguelo y quédate con El”. Vega Robles, agregó que el lema y temática de cada Pascua, se prepara en la Asamblea Nacional de Pascua Juvenil, que se realiza meses antes de la Pre Pascua. En donde el Equipo de Pascua Juvenil Nacional, elabora el material que se proporciona a los jóvenes en la Pre Pascua. En entrevista para este medio, algunos de los jóvenes que acudieron a participar en dicho encuentro, expresaron que fue una experiencia donde se sintieron cerca de Dios y conocieron a personas llenas de Él, así mismo calificaron como gratificante el haber podido asistir a Pre Pascua, en donde conocen a nuevas personas, y que no solo comparten la experiencia dentro de este movimiento juvenil de la Iglesia Católica, sino que también se conoce las tradiciones, pronunciación, características de cada Estado. De igual modo aseguraron haber adquirido complementos para su formación, con el objetivo de transmitir un mensaje a otros jóvenes de esta Diócesis, y también implementar las actividades y dinámicas actualizándose cada año para la Pascua. “De las mejores experiencias que he tenido, a lado de grandes personas, me siento más que agradecida con Dios por todo lo que nos permite y sobre todo por haber obtenido el segundo lugar en Canto Pascua” expresó una de las integrantes de dicho grupo. Otro de ellos explicó parte del lema “Síguelo y quédate con Él”, en donde mencionó que este lema va enfocado al discernimiento de la vocación, en la persona, ya sea vida sacerdotal, consagrada, matrimonio o también vivir en soltería, “esto invita al joven a que busque el llamado de Dios, busque que es lo que quiere Dios de cada uno personalmente, y a parte comenzar el proceso de saber quién es Dios en nuestras vidas, enamorarnos de él, seguirlo y quedárnoslo, y no solo para nosotros, sino compartir esa alegría, dar testimonio del amor tan grande que ha provocado en nosotros” señaló. Por otra parte Andrea Martínez, coordinadora del Coro de Pascua Juvenil, informó que participaron con un Canto, de autoría de los miembros de dicho coro, titulado “Joven de acción”, con el objetivo de elegir el Himno Pascual del Año, logrando un segundo lugar a nivel nacional. A este evento asistieron jóvenes procedentes de México, Torreón, San Luis Potosí, Parral, Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, Aguascalientes, entre otros lugares. [email protected]

