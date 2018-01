Aspiran varios militantes del PRI por candidaturas

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Aún y cuando las convocatorias para las próximas candidaturas al Ayuntamiento, Sindicatura y diputación local, por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los municipios que no son gobierno, no se han emitido, a la fecha, al interior de ese partido ya se han expresado algunas aspiraciones por parte de militantes. Consultado al respecto, el dirigente municipal del PRI Oscar Humberto López Juárez, previó a señalar que “todavía no hay nada definido”, reconoció que existen varios militantes que al interior del partido se les considera como factibles aspirantes, en especial a la alcaldía. Tal es el caso por ejemplo de Pedro José García Valenzuela, a quien al menos ocho organizaciones agremiadas al tricolor, le han ofrecido su respaldo como aspirante a encabezar la candidatura al Ayuntamiento local en calidad de “candidato de unidad a la alcaldía de esta ciudad”. Quienes se encuentran a la cabeza de organizaciones priístas como Francisco Villa, Chaviza Revolucionaria, ONMPRI, Amor por México, Asociación Nacional Revolucionaria General Leandro Valle, José Vasconcelos y la Coordinación de Vinculación Empresarias y Emprendimiento, consideran a García Valenzuela “como la mejor opción” a fin de que encabece “un proyecto de unidad en el próximo proceso electoral 2018 en el que se atiende a la continuidad de los acuerdos de Consejeros y Consultivos anteriores y a la solicitud de entrega de propuestas sobre hombres, mujeres y jóvenes que se hayan considerado al interior de cada organización para participar en el proceso de selección de candidatos a la presidencia municipal”. Empero, López Juárez, fue claro al indicar que así como García Valenzuela, al interior del PRI a nivel local, “hay otros aspirantes” que se han expuesto entre los militantes y entre los que figuran el empresario y expresidente municipal Alberto Rentería Wong, al igual que el actual Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Manuel Rodríguez Piña. En el caso de Rentería Wong, al igual que existen voces de militantes que aseguran a expresado su aspiración a ser candidato a la presidencia municipal, también la hay de militantes que mencionan que no existe interés de su parte de participar como aspirante “pero si de apoyar en todo al partido y a quien se elija como tal”. El dirigente tricolor local, apuntó que la elección del candidato a la alcaldía local, se habrá de realizar bajo reglamentación correspondiente a un modelo ya establecido y que corresponde a los municipios en los cuales el PRI no es gobierno, tal y como es “el caso nuestro en el que el gobierno municipal es emanado del PAN”. Mencionó que la selección de las candidaturas al Ayuntamiento, a la Sindicatura y la diputación local que corresponde al Distrito 01, se dar a partir de un proceso que consiste en tres puntos específicos. El primero de ellos, precisó, es en el sentido de que se de una manifestación expresa de interés, el segundo será el filtro de la Fiscalía para verificar que no exista proceso alguno en contra de el o la aspirante y finalmente el análisis de trayectoria, experiencia y trabajo partidista por parte de una Comisión Dictaminadora. Por el momento, indicó que se está a la espera de que se cumplan los tiempos y se conozcan los lineamientos precisos de las respectivas convocatorias. [email protected]

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.