Ximena, una niña tarahumara que fue encontrada bajo la nieve, sola en una calle de esta Ciudad, estuvo durante algunos meses en la Casa Hogar, Brazos Abiertos.Existen distintos casos de niños que han pasado, o que se encuentran en dicha Casa Hogar, uno de ellos es la historia de Ximena, una niña de origen indígena, que dejo marcada su estancia en Brazos Abiertos, por los lazos tan fuertes con su cultura raramuri, así lo manifestó la trabajadora social de esta casa hogar, Ivonne Pérez Gallardo.Un niña tarahumara, que fue tutelada, luego de que no tuviera ningún familiar que respondiera por ella, que estuvo un tiempo en la Casa Hogar, Brazos Abiertos, pero fue trasladada a otra Ciudad.Con los niños tarahumara o de otros estados como Oaxaca, Tabasco o Hidalgo, es que son gente que arriba a esta región por trabajo de temporada, ahí existe una gran limitante para la ley, que es la cultura.Es decir aunque se tengan argumentos de que los niños no están en las mejores condiciones, como por ejemplo andar descalzos con bajas temperaturas, ellos argumentan que así están acostumbrados a vivir.En este caso, Ximena, fue localizada un domingo, que estaba nevando y con mucho frio, alrededor de las 9 de la mañana, cuando una persona, abre la cortina de su casa para ver la nieve, y se encuentra a una niña enfrente de su casa, recargada en una barda.Pasa un tiempo y al volver abrir la ventana de su casa, la persona se percata de que la niña sigue en donde mismo, lo cual le parece extraño y le provoca asombro, ya que hacía mucho frio, entonces esta persona sale de su hogar y ser acerca con la niña, y al cuestionarle porque está ahí, ella respondió; “estoy esperando a mi mamá, ella me dijo que la esperara aquí”.La señora que encontró a la niña, se da cuenta de que cerca de su casa, se encuentran viviendo parte de una comunidad raramuri, pero que por el frio no habían salido, motivo por el cual, ella se comunica a Seguridad Publica para informar la situación.Posteriormente arriba la patrulla al lugar donde se encuentra la niña, de aproximadamente 8 años, y los elementos de seguridad publica al encontrar a la niña, se comunicaron con Ivonne, trabajadora social de Brazos Abiertos, a quien le notifican la situación, explicando que le llevaron comida a la niña, que comió porque tenía mucha hambre, pero que no quería moverse del lugar porque estaba esperando a su mamá, la cual nunca llego.En estos casos, la trabajadora social, tuvo que hacer conocimiento a una sub procuradora, y en conjunto con seguridad pública, y Brazos Abiertos, la niña es llevada a la Casa Hogar, ubicada en Nuevo Casas Grandes.En donde fue recibida, alimentada, cuidada, y donde hizo notar lo arraigada que Ximena estaba a su cultura, ya que desde el momento que llegó, su comportamiento fue siempre como su cultura raramuri, desde le modo de comer, la forma de vestir y de hablar.“Fue un poco difícil conversar con la niña, ya que ella hablaba solo su dialecto raramuri, pero sin embargo se logró comunicar con ella”, expresó la trabajadora social.Quien agregó que la niña lo único que pedía era tela, para cocer sus faldas, a sus 8 años, Ximena se hacía su propias vestimenta, y continuo con sus tradicionales faldas, de igual modo, al ser llevada a la escuela, no aceptaba usar el uniforme normal que las demás niñas llevaba, ella solicito tela del color del uniforme, y se hizo la falda al estilo tarahumara.Siendo un caso que dejo huella, en las personas de Brazos Abiertos, por la conexión tan fuerte con sus raíces, Ximena, pertenecía a la zona de Cuauhtémoc, por lo cual fue trasladada hace unas semanas.

