Continúan este sábado con el programa “Amanecer sin adeudos”, implementado por la Recaudación de Rentas, debido a la afluencia de contribuyentes que se han acercado a sus oficinas para realizar los pagos de adeudos vehiculares, tramites de licencias, entre otros, aprovechando los descuentos que manejan en este programa.Este sábado 30 de diciembre estarán abiertas las oficinas de Recaudación de Rentas, en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde, con la finalidad de atender a los contribuyentes que necesitan tramitar licencia de conducir o pagar adeudos, y que desean aprovechar los descuentos del programa estatal “Amanecer sin adeudos”.Cabe mencionar que se consideró abrir este día también, ya que dos días se cayo el sistema, y no se pudieron realizar los tramites correspondientes, por lo cual piden una disculpa a la ciudadanía, mencionó el Recaudador de Rentas de Nuevo Casas Grandes, Pedro Damiani Armendáriz.Quien informó que durante estos últimos días del año 2017, se tuvieron largas filas de contribuyentes, ascendiendo a mas de 250 personas, con filas que no cabían dentro de las instalaciones, y tenían que permanecer algunos a las afueras de Recaudación.Damiani Armendáriz, comentó que la mayoría de las personas acudieron a realizar los tramites de la licencia de conducir, “muchos estudiantes, y personas que radican en Estados Unidos, se presentaron para sacar su licencia”, agregó.De igual manera se estuvieron recibiendo pagos de multas atrasadas, o adeudos de revalidación vehicular, “también respetándoles el descuento que abarca el programa amanecer sin adeudos” mencionó.Por otra parte el Recaudador, Pedro Damiani, hace la petición a los ciudadanos de que consideren que los empleados que laboran en esta dependencia estatal, están desde las 8 y media de la mañana, hasta las 7 de la tarde trabajando, y que en ocasiones no tienen tiempo ni de comer, que comprender que se tengan que esperar hasta una hora o más, “les pido tengan paciencia, ya que se atrasa un poco el proceso, por la caída del sistema” expresó.De igual modo algunos de los contribuyentes que se encontraban esperando en Recaudación de rentas, expresaron “ha sido excelente el trato que nos a dado tanto el personal como el mismo Recaudador”, mencionaron también que se les a aclarado las dudas que pudieran tener, a pesar de tanta gente, y sobre todo que se le a dado preferencia también a los adultos mayores.Cabe mencionar que será el próximo martes 2 de enero del 2018, el día en que se cierren todos los descuentos, y se tengan abiertas las cajas para el pago de la revalidación vehicular, “tendremos 8 cajeros atendiendo, y se espera que los primeros 15 días del próximo mes de enero acudan en su mayoría adultos mayores”, finalizó Damiani Armendáriz.

