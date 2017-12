Al tiempo que un grupo ciudadano se manifestó a las afueras de las instalaciones de Cabildo en la presidencia municipal, las redes sociales “se incendiaron” con toda clase de expresiones de repudio y epítetos en contra de los regidores del Ayuntamiento al informarse que los ediles se aprobaron un “bono navideño” por 34 mil pesos para cada uno de ellos.Cabe resaltar que el único regidor que se salvó de la “quema” fue el titular de la cartera de Turismo Gustavo Albíztegui Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien al mismo tiempo recibió felicitaciones de los cibernautas por emitir su voto en contra de la aprobación del “bono navideño” en la sesión extraordinaria del jueves 21 de diciembre.Durante el pasado fin de semana, a las afueras del área de Cabildo en la presidencia municipal, al tiempo de manifestarse, un grupo ciudadano colocó cartulinas en las que expresaban su inconformidad con señalamientos como “Regidores: no maquillen su robo, es dinero del pueblo, ¡No al bono!, Aquí no representan al pueblo, Donación total de su “bono navideño” a causa social.Mientras tanto, la ciudadanía se volcó a través de las redes sociales, también para puntualizar su indignación por la aprobación de 34 mil pesos para cada regidor del Ayuntamiento.Las expresiones de los cibernautas para los miembros del Cabildo, en su mayoría se centraron en calificarlos de “ratas, hambrientos, desvergonzados, vividores, sin dignidad”, entre otras, que incluso llegaron al insulto, al tiempo de señalarles, también en una similar cantidad de comentarios que “mejor arreglen las calles”, “que tapen los baches”.¿Qué harían con el sueldo y aguinaldo de una maquiladora?, comentó una usuaria, en tanto que otro cuestionó: ¿Cómo no levantan la mano para ayudar a personas que realmente necesitan una ayuda?Tampoco faltaron los comentarios irónicos, en cuanto al “bono navideño” que se autorizaron, en el sentido de que “se lo merecen”, “se lo ganaron por su gran trabajo que desempeñaron y su gran capacidad para dirigir y vigilar al municipio”.Entre los comentarios, sobresale, el publicado por Ángel Domínguez Chávez, director del grupo de danza “Wata Hari Tajaá”, quien señala tener 18 años “dando mi vida” en el área cultural y artística que lo ha llevado, menciona, a ser reconocido a nivel nacional e incluso más reciente en Latinoamérica, y quien además asegura ser “becario” de la administración municipal.Al respecto precisa: “Trabajo muy duro, con mucha responsabilidad las artes, y tengo en el municipio un contrato que le llaman beca”.Enseguida aclara que no es empleado, pero que “trabaja igual o más de los que ahí están” y que no recibe aguinaldos, bonos, primas vacacionales, además que tampoco tiene derecho alguno sobre servicio médico.“Nada, solo recibo tres mil pesos al mes por un trabajo de reconocimiento en todo México y ya en Latinoamérica”, puntualiza.Enseguida precisa, el asunto que lo llevó a expresar su comentario a través de la red social, en relación al tema de la aprobación de los 34 mil pesos como “bono navideño” que se aprobaron por la votación mayoritaria de 13 de los 16 regidores que conforman el Ayuntamiento local.“El asunto es que en esta Navidad no nos dieron nuestros pagos con la irresponsable canallada de decirnos que no hay dinero. Y esto pasa muy seguido. Y (a) mis compañeros artistas les pasa exactamente lo mismo. No tuvieron (el municipio) dos mil pesos para pagar un trabajo ya realizado y vean esto de los bonos”, precisa.Con una dedicatoria expresa para los regidores del Ayuntamiento y un llamado en especial para el titular de la cartera de Cultura, Domínguez Chávez, expone que será necesario considerar para el año entrante “este tipo de contratos”, no son antes advertir que “quienes deben de cuidar nuestros intereses, nos lo están violando”.Detalla que “los contratos nos obligan a trabajar jornadas completas y el arte no se da en macetas.Luego pide a los ediles que “tengan un poquito más de consideración con nosotros los de mero abajo, los que ganamos menos, los que hacemos el caldo gordo en cada evento que tiene la sociedad de Nuevo Casas Grandes. Nos quitan nuestro recurso para dárselo ustedes mismos”.Domínguez Chávez termina su comentario sarcásticamente: “Disfruten su bono señores, ya nosotros veremos como le hacemos. Feliz Navidad”.