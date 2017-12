Solucionan conflicto magisterial y pagan aguinaldo a maestros

EL DIARIO



Nuevo Casas Grandes.- Solucionan el conflicto magisterial de jubilados y pensionados de la Sección 42, así mismo el pago al personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes (ITSNCG).



Luego de haberse presentado con pancartas frente a las oficinas de Recaudación de Rentas en este municipio, y de ser recibidos por el Recaudador, Pedro Alberto Damiani, para que este mismo hiciera algún tipo de intervención con el propósito de que se les pagara su aguinaldo correspondiente, todo se solucionó.



Ya que el pasado 15 de diciembre se recibieron los pagos, tanto de jubilados y pensionados como docentes del Tecnológico, quienes también se reunieron con sus representantes del sindicato, para decidir algunas acciones en caso de que no se les pagara lo correspondiente.



A pesar de que por ley se tiene hasta el 20 de enero para que queden cubiertos los aguinaldos de Pensionados y Jubilados de la Sección 42, el acuerdo establecido entre el Secretario de Hacienda y Gobierno del Estado, era que para el día 11 de diciembre se deberían tener cubiertos los pagos de estos derechos laborales, acuerdo que no se cumplió en la fecha estimada.



Por eso causo inconformidad, y el día 12 de diciembre se realizó una manifestación pacífica a las afueras de las oficinas de gobierno mencionados con anterioridad.



Al final de cuentas, el viernes 15 de diciembre del año en curso, quedó cubierto este derecho laboral.



Por otra parte, dentro del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes, los maestros sostuvieron una reunión en la explanada del plantel el día 14 de diciembre, con el temor de que la quincena, aguinaldo y la prima vacacional no se les fueran pagados a tiempo.



Sin embargo, al siguiente día los maestros recibieron su pago adecuado y las cosas no pasaron a mayores.



El Líder del Sindicato de maestros del Tecnológico, Sergio Vega, agradeció la intervención del Recaudador de Rentas para dar respuesta a sus inquietudes, aunque no de manera directa, pero si comunicándose vía telefónica con las autoridades estatales correspondientes.



Cabe mencionar que la situación no paso a mayores, ya que si no hubiera habido alguna respuesta favorable, no se sabe qué acciones hubieran tomado, tanto Pensionados y Jubilados, como personal docente y administrativo del ITSNCG.



[email protected]