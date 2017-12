Pierde Amigos de Kenneth con UACJ pero gana a Dodgers

EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- Una división de honores fue la que consiguieron los Amigos de Kenneth luego de caer contra los Indios de la UACJ al son de 4 carreras a 5 pero superar por nocaut de 1-0 a los Dodgers/Nueces Nevárez en actividad correspondiente a la 9ª jornada del torneo Otoñal de beisbol de la categoría de 1ª fuerza. Una vez que se midieron a los Indios que hasta ese momento no habían podido sumar ninguna victoria, caro les costó minimizar el potencial del rival ya que luego que les timbraron cuatro carreras en el inicio del partido, cuando quisieron ya no pudieron reaccionar y eso les costó sufrir ese revés aun cuando algunos conocedores ya les daban el triunfo. De esta manera, los “aborígenes” consiguieron su primera victoria por el resto de descalabros en los nueve partidos que han disputado mientras que los Amigos de Kenneth dejaron su “foja” en 5-3 en ganados y perdidos. Luego el domingo en la celebración de una jornada más, les tocaría medirse a la novena de los Dodgers/Nueces Nevárez en el estadio municipal “Luis Cobos Huerta” con tal suerte que por las condiciones prevalecientes en la región (lluvia) el campo no estaba en condiciones por lo que se tuvieron que trasladar al estadio “José Raúl “Galea” Ávalos” de la colonia Villahermosa. Allí y una vez que se habló fuerte entre ellos mismos a fin de convertir la experiencia de su anterior descalabro en resultados positivos, encararon un nuevo compromiso con responsabilidad y aprovechando cada una de las concesiones brindadas por el antagonista, terminaron ganando por score de 11 carreras a 0 y de esta manera elevar sus dígitos en 6-3 que los coloca en posibilidades de aspirar a un lugar para los playoffs, los cuales están cada vez más próximos pues se ha entrado a la segunda vuelta de hostilidades. Los Dodgers movieron sus números a 4 triunfos por 5 derrotas quedando ya debajo de Casca/Back In Motion que al no jugar ante los Dogouts por la razón descrita, está ahora con 6 ganados y un par de descalabros. Los líderes Búfalos del Instituto Tecnológico Superior de NCG no tuvieron actividad quedando con récord de 6-3 y son junto con Dogouts los que están más cerca de obtener el derecho a estar en la siguiente ronda clasificatoria. (Jaime Porras Gallardo)

