EL DIARIO Nuevo Casas Grandes.- De no haberse registrado alguna sorpresa con eso de la remontada que pudiera haber conseguido el equipo de La Pandilla en su encuentro ante los Diablos y la victoria de los Búfalos del Tecnológico en contra de la maquiladora Lear, habrá quedado ya definida la gran final del torneo municipal de futbol de la liga Premier en su categoría de la 1ª fuerza. Después de la incertidumbre creada por la suspensión de los partidos debido a la lluvia y nieve que dejaron en malas condiciones los escenarios en donde se programaron los juegos de vuelta en la fase semifinal de este cierre de temporada, al parecer todo ha quedado listo para ver la lucha por el título en lo que se refiere a esta categoría mayor. Los campeones defensores en este caso los Búfalos del Instituto Tecnológico Superior de NCG, hicieron buenos los pronósticos al vencer de manera categórica a la oncena de Lear por marcador de 6 goles a 1 en el primero de dos encuentros pactados entre sí con tal suerte que una vez que en los primeros noventa minutos sentenciaron el pase a la refrendación de la corona obtenida el torneo pasado, resulta que a fin de no volver a sucumbir de una manera similar, optaron por no presentarse a cumplir el segundo cotejo. Lo anterior deja pues el global 8 goles a 1 y eso les da de nueva cuenta la oportunidad de ir por el bicampeonato en el que enfrentará al ganador de los Diablos y Pandilla quienes se debieron de haber enfrentado ayer en las instalaciones de la Unidad Deportiva luego que los “pingos” se impusieron por 4 goles a 0 a sus oponentes ante la presencia de un buen número de seguidores de ambos representativos. En el partido donde los “tatankas” aprovecharon las concesiones de un desanimado rival que no mostró lo que se espera de él en el sentido de que regularmente se veían más ofensivos, los que anotaron los goles fueron Diego “Diegoteli” Domínguez en un par de ocasiones, Omar “El Capy” Gómez que se despachó con tres tantos y el complemento fue obra de Alan mientras que el descuento fue obra de Beto García. Como ya señaló, los Diablos aprovecharon la mala tarde de los jugadores de La Pandilla quienes luego de un buen medio tiempo (más nivelado) recibieron esos dos pares de anotaciones que los dejó prácticamente al borde de la eliminación. El segundo partido se programó para el lunes (ayer) en la Deportiva a la 1:30 de la tarde y para que La Pandilla lograra dar la voltereta requería de al menos anotar cuatro goles sin recibir alguno ya que en la tabla general quedaron mejor ubicados que los Diablos. Así las cosas, la gran final se podrían celebrar este fin de semana entre los Búfalos del Tecnológico y quien haya resultado mejor de la serie entre Diablos y Pandilla.

