EL DIARIO



Nuevo Casas Grandes.- Jesús José Herrera Quiñonez, originario de Mexicali, Baja California, hijo de Emiliano y María de la Luz, proveniente de una familia de siete hermanos; 3 mujeres y 4 hombres, de los cuales quedan 3 hombres y una mujer.



Herrera Quiñonez, siempre vivió en Mexicali, desde su nacimiento, infancia, adolescencia y juventud, desde pequeño fue acólito en la parroquia “San Antonio de Padua”, ubicada en Mexicali, luego catequista, perteneció también en los grupos parroquiales, “ahí fue donde se despertó en mi la inquietud de la vocación, mi párroco Humberto Moreno, me invito a que asistiera a un preseminario, en ese entonces yo había terminado la secundaria, iba a entrar a la preparatoria, en Mexicali solamente había seminario menor, por lo tanto entrabamos a la prepa” comentó.



En entrevista para este medio, el Obispo de la Diócesis compartió su trayectoria como sacerdote, y obispo, “fui al preseminario en un verano, inmediatamente decidí y entre al seminario, siempre con ese deseo de buscar y de responderle a Dios, ciertamente en un primer momento uno tiene la ilusión pero no sabe completamente que es la vida del seminario” señaló.



Entro el seminario menor de Mexicali, en donde estuvo tres años cursando la preparatoria, “más bien ahí fue donde empecé a descubrir que Dios me llamaba, me invitaba a esta vocación”, expresó.



Describió que la preparatoria es un tiempo bonito, de ilusiones, compañerismo, entrar en el dialogo, la confianza con los demás, la separación de la familia, muchas cosas que van suscitándose.



Después de terminar la preparatoria, se tiene que tomar la decisión de entrar al seminario mayor, en ese entonces, como no había seminario mayor en Mexicali, nos enviarnos a estudiar a Morelia, Michoacán. Aquí estudio toda la filosofía y un año de teología.



Al terminar su año de teología, llego un nuevo Obispo a la diócesis de Mexicali, quien le pidió que fuera a estudiar a Tijuana, en donde termino su etapa de seminario.



“Todo mi transcurso fue un descubrir, un ir encontrando lo que Dios quería de mí, ya conforme uno va dando pasos, se va fortaleciendo la vida de la vocación” señaló.



Al terminar su seminario en Tijuana, Jesús José Herrera fue ordenado diacono el 7 de junio de 1087, y fue enviado a su primera parroquia; en San Luis Rio Colorado, Sonora.



Posteriormente, “el 20 de diciembre fui ordenado sacerdote por la gracia de Dios, y ahí empieza mi ministerio sacerdotal” señaló Monseñor Herrera Quiñonez.



Cabe mencionar que fue ordenado el mismo día de su cumpleaños, lo cual describió como una gracia que le concedió el Obispo de la Diócesis de Mexicali, “dándole gracias a Dios por la vida que me concedía y el don del sacerdocio” dijo.



Después vivió su ministerio sacerdotal desempeñando distintitos cargos, siendo párroco en tres ocasiones en tres parroquias diferentes, también llego un momento en donde el Obispo de ese entonces que estaba en la Diócesis de Mexicali, le pedí a Jesús José Herrera, que vaya a estudiar a Roma, por el año de 1996, en donde realizo una licenciatura de “Teología del matrimonio y la familia”.



Al regresar a su diócesis de Mexicali, se le dio el cargo de Director Espiritual del Seminario Mayor, que ya se había abierto en ese entonces.



Luego de un tiempo, mientras estaba como párroco en la Iglesia del Perpetuo Socorro, cuando el Nuncio Apostólico, me llamó para darme la noticia de que el Papa Benedicto XVI, quería que yo fuera Obispo”, enfatizó.



“Fue un momento de mucho nervio, pero también de mucha gracia y alergia, por lo que el Papa me pedía y lo que el Señor quería de mí” resaltó.



Al estar en entrevista con el Nuncio Apostólico, cuando Jesús José Herrera dijo que si aceptaba, y que para él era un privilegio ser del grupo de los apóstoles, el Nuncio le dijo que venía como Obispo a la Diócesis de Nuevo Casas Grandes.



Herrera Quiñonez, comentó que él no conocía nada de esta Diócesis, “llegue sin conocer, sin saber nada de esta realidad” dijo.



También dijo que a lo largo de estos seis años como Obispo de Nuevo Casas Grandes, ha ido aprendiendo a ser Obispo, ido conociendo la realidad de esta diócesis en particular, “mi tarea y mi misión la he fundamentado en hacer presente el reino de Dios, en medio de esta comunidad” expresó.



Destaco que desde que llegó a Nuevo Casas Grandes, ha sido ayudado y acompañado por los Sacerdotes, Religiosas y los laicos comprometidos de las distintas parroquias que conforman esta Diócesis.



“Buscando hacer de esta iglesia, una iglesia en comunión, en participación y en misión permanente, ya que el Papa Francisco nos ha invitado a que nuestra iglesia sea de puertas abiertas y para responder a ello, hemos buscado organizarnos de una mejor manera” señaló Monseñor Herrera Quiñonez.



Por otra parte se le cuestionó si se le había presentado algunas dificultades ne sus estancia en esta localidad, a lo cual respondió que al principio fue un poco difícil, “ a pesar de que uno está acostumbrado como ministro a separarse de las realidades, a dejar, venir a un lugar nuevo, una tierra nueva, con gente nueva, cuesta al principio, pero la apertura y la confianza que se va dando con la misma gente, el presbiterio, las religiosas y la comunidad, eso va dando a uno a romper poco a poco y a integrarse, yo le doy gracias a Dios porque la gente aquí es muy buena, y siempre han abierto su corazón y sus hogares para recibirme” expresó.



En cuanto a lo que sigue para la Diócesis y para el Obispo de manera personal, informo que la Diócesis de Nuevo Casas Grandes, siguen trabajando precisamente en los proyectos pastorales, buscando lograra que la iglesia sea una iglesia en comunión, participativa, “en donde todos nos sintamos hermanos, donde nadie se sienta excluido” señaló.



“Le doy gracias a Dios porque me permite seguir en esta Diócesis, y aquí seguiré, tratando de dar lo mejor de mí, de mi sacerdocio, de mi episcopado, y también como hermano y amigo” mencionó.



De igual modo comento que las necesidades que presenta la diócesis, giran en torno a la falta de unificación de criterios pastorales, de comunidades, donde todos se sientan parte de la Iglesia Diocesana.



“Tenemos indudablemente la necesidad de pastores, de sacerdotes que entreguen su vida, gracias a Dios tenemos 18 seminaristas preparándose, en donde vemos el futuro de nuestra Iglesia, pero nos hace también falta tener nuestro seminario”, agregó. Asimismo dijo que a la fecha ha permanecido cerrado, porque las vocaciones han disminuido, y si genera un costo el darle mantenimiento, pero que dentro de los proyectos pastorales se encuentra la reapertura del seminario menor aquí.



Así mismo comento que se siente muy contento por su aniversario, y compartió su frase episcopal; “Por tu palabra Señor, echare la redes”, de igual manera exhorto a toda la comunidad, a que lo acompañen en su celebración de su 30 aniversario sacerdotal, y el sexto año de episcopado, la cual se llevara a cabo el próximo miércoles 20 de diciembre en la Catedral de la Medalla Milagrosa a las 12:00 del mediodía.



El Obispo Jesús José Herrera Quiñonez, informo que se contará con la presencia del Nuncio Apostólico, quien es representante del Papa, en México, el cual además de acompañarlo en su aniversario, vendrá a compartir un mensaje del Papa Francisco.



Por ultimo menciono que se siente agradecido, por que estarán acompañándolo sacerdotes, religiosas, laicos, y además sus hermanos Obispos de toda la provincia, así como el Obispo de Gómez Palacios y Tabasco.



[email protected]