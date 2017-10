No se me confundan, la impúdica y graciosa cantidad de candidatos -jicotillos- en pos de "Doña blanca" -en alusión a un antiguo juego infantil-, o lo que es lo mismo, a la presidencia 2018. Responde a la intención de quien detenta hoy por hoy, la "Presidencia imperial", para; diluir, atomizar, dividir o pulverizar el voto antisistema. Sabedores que dicho voto corresponde a AMLO, por ello tratan en forma desesperada y a veces en forma desquiciada de restarle simpatías y adeptos ganados a pulso por el personaje de Macuspana Tab. ¿De dónde se imagina usted que tanto independiente obtendrán sus recursos? Elemental mi amigo, del presupuesto federal.La teatral dimisión de Margarita Zavala, José Luis Luege Tamargo y la Cocoa Calderón al PAN.- son parte de la misma puesta en escena, ah, ¿ahora si se les hizo muy anti democrático el albiazul? Siempre lo ha sido, no lo notaban porque dichas prácticas los favorecían, tan sencillo como eso. Los iniciadores del mediático sisma panista -son pocos y con pocos seguidores, ese partido no es de masas-, no harán mella en un instituto de por si muy debilitado, más aún, no son populares y las huestes panistas no son arriesgados ni mínimamente. El espectral frente, donde no se ponen de acuerdo ni en el nombre, nace casi muerto (que contradicción) y hace juego con un PRD pletórico de... deserciones.El advenimiento del "Niño azul" -Anaya-. Suponían los del PVEM que tenían la patente del mote con su ya viejo "Niño verde", pues ya ven que no es así. Seguramente el precoz infante será el candidato de tan desmedrada coalición de perdedores, perdón, de partidos, aunque para ello hubiera de "Deshacerse" de algunos incómodos "Pancakes". Esperemos un simulacro de elecciones, donde aparecerán los "Fuertes" liderazgos de tan queridos por el pueblo partidos; PAN, PRD y MC, y luego de una feroz competencia, el niño azul será ungido como lo nunca visto, lleno de gracia como el Ave María, se le erigirán templos, colgarán milagros y saldrá un libro de su existencia dentro de la serie "Vidas ejemplares". Así se promociona a un candidato en este país de chaquira y lentejuela.... Y mientras tanto el torvo PRI.- segunda vez que recomiendo no equivocarse, muchos proyectamos nuestros deseos y vemos muerto al tricolor, nada más lejos de la realidad, recordemos que la fiera es más peligrosa cuando se siente herida y más aún, acorralada. Además, el votante mexicano es sumamente excepcional, la masa priista es de extracción muy humilde y una dolorosa baja escolaridad, su voto duro (es más bien voto burro), es efectivamente muy duro, ahí no entran razones, ni sentido común, ni lógica, ni... nada. Su poco evolucionado cerebro no alcanza a registrar que ellos también son víctimas, que es inmoral su amasiato, con quien los veja y tiraniza.El presidente de las tandas ¡que aberrante! Cuando uno suponía que EPN había dicho todas las burradas habidas y por haber, este se sublima y nos sorprende con una nueva. Ahora propuso que se unan las familias que se quedaron sin casa, digamos en grupos de seis y construyan una casa, posteriormente otra, y otra, hasta que todos tengan su hogar nuevamente ¿y el dinero para los materiales señor genio de la Economía (ficción)?. Seguramente con su gran inventiva se hizo de su "Casa blanca", ¿algún Neurólogo que atienda a quien se dice ser presidente de México? No se que pensar de Peña Nieto, encuentro su raciocinio extraviado, ¿o es tan inteligente que se finge tonto con gran éxito? Recordemos que el tonto no puede fingirse inteligente, ¿será?Que fea manera de hacer a un lado a su socio comercial de parte de EUA y Canadá.- cual si se tratara de un "Hilacho", fue nuestro país hecho a un lado y se habla de una relación binacional entre esas poderosas naciones. De nada sirvió que Peña Nieto y Videgaray le hayan servido de trapeador y alfombra a Donald Trump. ¿Habremos de esperarnos hasta el 2018 para tener un gobierno digno y respetable (AMLO)? ¡Mucho me temo que si!Libro recomendado de la semanaEsta vez corresponde a "Pieza única" del autor serbio Milroad Pavic. La novela que hoy nos ocupa es un tanto extravagante, se le adiciona un libro llamado "El libro azul" eso le da complejidad y ha de recurrir uno a él para desentrañar el misterio. El inspector Eugen Stross se enfrenta a una serie de misteriosos asesinatos y sus principales pistas para resolverlos son... sueños. Milroad Pavic demuestra su destreza, entrelazando los destinos de un cantante de ópera que sueña su muerte mediante la vida y obra de Pushkin, de su hermosa mujer, de la rival en amores de esta y del amante de ambas. ¿Le parece complicada la trama? Si lo es, a la usanza de Pavic, al lector nos hace partícipe del texto. Ayudamos a descubrir el misterio de los crímenes con la ayuda del libro azul, libro de apuntes del inspector.La palabra hoy analizada etimológicamente es "Sismo". La palabra sismo (terremoto) viene del griego (seismos = terremoto, agitación, sacudimiento de la tierra). ... La palabra griega está formada con el verbo (seien = sacudir, balancear), más el sufijo (-mos) usado para crear sustantivos a partir de verbos.La Vida es una TómbolaEl lunes 09 de octubre, nuestro invitado fue el gran activista de MORENA José Luis González, del merito Cd. Ahumada Chih. hablamos del grave peligro (aún de la pérdida de la vida) en que se vio sometido al ser militante de un partido de izquierda, luego se habló del gran recibimiento de AMLO en todo Chihuahua, ciudades grandes y pequeños poblados. También se abordó la renuncia de Margarita Zavala ¿a quién beneficia? Del presidente de las tandas (EPN) y finalmente del 50 aniversario luctuoso del Comandante Eduardo Che Guevara asesinado por los militares bolivianos. Se contó con una gran participación de la gente del chat de RNR y de Facebook. Mil gracias a todos ellos, también pueden encontrar el video en el canal de You Tube Fuerza Chihuahuense.Notas localesCrítica inhumana a un hombre bueno y honrado.- no entiendo la crueldad de unos cuantos hacia el Presidente Municipal Dr. David Martínez Garrido, lo peor, su labor humanitaria de tantos años es olvidada aún por quienes han recibido los buenos oficios de este médico, que ha atendido a mucha gente de escasos recursos o bien sin ningún recurso, ¿cómo es que se alíen a personas que persiguen un fin político y les sigan el juego? ¿Es qué a nadie interesa la acrisolada honradez del mismo? ¿Nos hemos convertido en una sociedad de cínicos?Si algo se le puede reclamar es que no sea exigente -como debería- con algunos funcionarios que con su ineptitud lo hacen quedar muy mal ante la ciudadanía, hay una funcionaría de primer nivel que incluso su vestuario inapropiado y poca preparación deja mucho que desear, un poco de firmeza con ellos vendría bien.Apoyan a Andrés Manuel López Obrador, pero sin MORENA.- un influyente grupo de políticos juarenses tienen esa iniciativa, ante los evidentes yerros de MORENA Chihuahua, no quieren ser parte de tan graves equívocos. Intuyen que AMLO es el único que junto con el pueblo puede salvar al país. Me parece muy correcta su lectura de los hechos y muy noble su forma de participar. En la ciudad de Chihuahua hay un grupo con esas mismas características ya trabajando. De seguir el presidente estatal Martín Chaparro con sus torpezas e imposición de candidatos que la verdad dan risa, va a acabar con el partido, es tiempo que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto, ¡urge!"Le tengo mucho miedo a los pendejos, porque son muchos y pueden elegir hasta el presidente".Facundo Cabral"Nada va bien en un sistema político en que las palabras contradicen a los hechos".Napoleón Bonaparte"El sistema político no es para el pueblo. La gente es secundaria a la Economía. Se trata de lo que genera dinero, no sobre lo que beneficia a la gente".Ziggy MarleyJosé Cruz Pérez Rucobo