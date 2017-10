Cuestionan regidores gobierno de Martínez Garrido

Nuevo Casas Grandes.- De “opaco” “vergonzoso”, “fracasado”, “mediocre”, y de “solo promesas”, fue calificado el primer año del gobierno municipal, por los regidores de las fuerzas políticas de los partidos de Regeneración Nacional (MORENA), Verde Ecologista (PVEM), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).Lo anterior, al exponer cada uno de ellos, el posicionamiento político de sus bancadas con representación en el Ayuntamiento, durante la Sesión Solemne de Cabildo en la que se hizo entrega oficial del documento en el que se plasman las obras, acciones y programas realizados durante el primer año de gobierno del alcalde David Martínez Garrido.Las regidoras Dolores Alicia González Quezada (Morena), Enedieth Ramírez Perales (PVEM), Abril Nevárez Moncada (PRI) y el regidor Gustavo Albíztegui Rodríguez (PRD), se lanzaron fuerte contra el mandatario municipal, quien en su intervención refutó los señalamientos al puntualizar: “mentiras es lo único que tienen”.Las tres regidoras y el edil, considerados como de “oposición”, en el Ayuntamiento, extendieron sus señalamientos hacia la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), al coincidir que las decisiones en el máximo órgano colegiado del gobierno local “se mayoritearon” para solamente atender intereses partidistas y no por el bien de la comunidad.Además de los términos en los que las tres regidoras y el edil opositor utilizaron para referirse al primer año de gobierno municipal, coincidieron en reclamar cinco temas: el aumento de sueldo y compensaciones de los funcionarios, el abandono en la continuidad del proyecto de construcción del Teatro de la Ciudad, lo que consideran como “una mala relación”, del alcalde con el gobernador Javier Corral, lo que ha influido, según ellos, para que no exista inversión estatal en obras y proyectos en el municipio, la generación de fuentes de empleo, compromiso al que aludieron como “solo promesas” del mandatario municipal y lo que consideraron como “opacidad en la administración”.En lo individual, agregaron, señalamientos particulares como el caso de la la regidora Dolores Alicia González Quezada, quien señaló que “sigue vigente la amenaza de los estacionómetros, pese a que el 93 por ciento de la población rechazó el proyecto, al igual que la indolencia de la actual administración de recuperar los más de 460 mil pesos que dejaron como deuda funcionarios de la administración anterior”.Además la negligencia de la autoridad municipales en intervenir en el conflicto del llamado “Lote Quevedo” de donde dijo “un empresario acaudalado” perjudicó a 13 personas que tenían más de 13 años en posesión del predio, y la falta de respuesta e interés para legalizar la posesión de al menos unos tres mil lotes ejidales.En lo que respecta a la regidora Enedieth Ramírez Perales (PVEM), señaló que la empresa Gas Natural y la dependencia de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, “traen un desorden en toda la ciudad”, además de considerar la deficiencia en servicios como seguridad, salud, educación y desarrollo municipal.A su vez, la regidora Abril Nevárez Bencomo, puntualizó que desde el Cabildo como regidores “hemos escuchado múltiples demandas de la ciudadanía y tenemos un sentir ciudadano de desilusión, de desánimo”.Criticó que a partir de un “mayoriteo” en Cabildo se generó un presupuesto mal elaborado, insensible a las necesidades a los tiempos actuales, al no asignar recursos a proyectos tangibles que resolviera las demandas sociales y de desarrollo, y que por el contrario, asignaba grandes cantidades a servicios personales, aumento de compensaciones y sobresueldos “donde los únicos beneficiados con ese presupuesto es la clase política del Partido Acción Nacional”.Manifestó que en rubros como servicios públicos se ha visto la indolencia ante el reclamo social “vemos parques, jardines, corredores, avenidas y calles con una falta completamente de atención, vemos una falta de obra pública, una completa parálisis administrativa”.Concluyó señalando que “la ciudadanía reprueba el desempeño de esta administración en su primer año, ya que quedan a deber en cuanto a obra, trabajo conjunto, desarrollo social, cambio de la imagen urbana y empleo para nuestros jóvenes egresados y a nuestros profesionistas”.En tanto el regidor Gustavo Albíztegui Rodríguez (PRD), hizo referencia a lo que calificó como “falta de liderazgo” del alcalde para realizar gestiones de obras y proyectos para el municipio, además de expresar que la ciudad está llena de baches y basura y se tiene un deficiente alumbrado público.Coincidió con su homóloga Ramírez Perales en que a la fecha el Plan de Desarrollo Municipal, es “letra muerta” y el mismo se elaboró “para cumplir un mero requisito”.En su conclusión apuntó que “el gobierno municipal solamente nada de muertito”.La contraparte, la ofreció la regidora Maria Isela Orozco Bustillo en representación de la bancada del Partido Acción Nacional, al puntualizar que “hay quienes son muy críticos pero no aportan nada”, en una referencia clara y directa a sus cuatro homólogos que la antecedieron en exponer su posicionamiento político.Resaltó la inversión de más de 19 millones de pesos en la aplicación de la microcarpeta para dar mantenimiento a las calles y avenidas del centro de la ciudad, además de una inversión de 10 millones de pesos en obra y apoyo social.Finalmente en su intervención, el alcalde David Martínez Garrido, subrayó que su gobierno se ha conducido con “honestidad y transparencia”, luego de señalar que recibió “una administración devastada”.Se dijo en deuda con la que llamó “mi querida Villahermosa, a la que no pudieron comprar ni con 10 millones de pesos en campaña”, y refirió que se ha tenido que enfrentar y salvar “piedras en el camino sembradas”, e incluso señaló que “hay personas pagadas por políticos” las cuales pretenden boicotear las obras que se realizan como el caso específico de la colocación de los 130 mil metros cuadrados de microcarpeta en las calles y avenidas de la ciudad.Aún y cuando el Síndico Municipal Héctor Mario Galaz Griego, no asistió a la Sesión Solemne, hizo varias alusiones directas hacia su persona en calidad de fiscalizador del municipio.Para finalizar, dijo que en este primer año de gobierno “no se hizo lo que se deseaba, sino lo que se pudo con un presupuesto limitado”, pero anunció que para los siguientes y últimos 12 meses de su periodo administrativo de dos años, “existen grandes proyectos”.

