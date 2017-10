Monster Inc.

Lo sucedido en un concierto de música, la noche del pasado 01 de octubre en Las Vegas Nevada, nos revela fehacientemente lo enfermo de la sociedad norteamericana, ahí se produjo una balacera que arroja hasta ahora, la cantidad de 59 muertos y alrededor de 500 heridos. Ya cuando un reconocido orate como lo es Donald Trump declara horrorizado que; “Quien disparó sobre la multitud inerme es un loco”, prende los focos rojos de alerta, eriza la piel y pone los pelos de punta, se pregunta uno, ¿es la sociedad estadounidense creadora de monstruos? ¿Qué hace el país más poderoso del mundo para prevenir tan recurrentes hechos? Ah, pero los puritanos políticos y gobernantes gringos recomendando que no se viaje a México por ser este “Mucho peligroso”, ¡hipócritas y zonzos!… Y mientras tanto los mexicanos en USA, trabajando y estudiando para engrandecer a ese país.- de hecho, nos urge que se construya lo antes posible ese muro transfronterizo, ya ven como son peligrosos esos güeritos marihuanos, estamos en mucho riesgo, ¿no lo creen así? O, lo construimos nosotros y que lo paguen ellos, ¿entiende usted lo estúpido de su postura Sr. Donald Trump? Hablando del desprestigiado dizque presidente norteamericano, él es un buen ejemplo del “Político diésel” ¿cómo está eso? Dice él que es presidente, ja ja ja.A propósito de monstruos.- todos esos políticos, funcionarios o gobernadores que se están robando la ayuda humanitaria que tanto necesitan los damnificados por el temblor en la ciudad de México y diversos estados, caen de lleno en la categoría de monstruos, de hienas, no acaban de entender que el 99% de la población trae un teléfono celular y con ellos se graban y descubren sus fechorías, que eso “Encarbona” justamente a la ciudadanía, que las cosas no son como antes, que… cuando sean linchados, no digan que no se los advertí ¡zopencos! Hace 50 años se tzingaron lo que el gobierno de EUA mandó para los braceros… hoy, es otra historia.Un pueblo muy grande para un gobierno tan pequeño.- la contingencia es mayúscula, la reacción del gobierno mínima, vergonzante. ¿Y los recursos del FONDEN ya se lo robaron? Aunado a la solidaridad internacional cuya generosidad asciende a más de mil millones de pesos, sin contar con lo recaudado en el país, ¿dónde demonios está ese dinero? No me salgan ahora con, "No es tiempo de rencores es tiempo de perdonar", ¡ni madr...! Para que ahora salga EPN a ofrecer créditos del INFONAVIT, y El Apenitas -Miguel Ángel Mancera- con una oferta de $3,000 mensuales para renta de las familias que lo perdieron todo, eso si, "Por un tiempo determinado". Tanta estupidez me preocupa, es caldo de cultivo de un levantamiento popular, espero que su cerebro no esté tan embotado y lo puedan comprender.Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en tí... bonita canción de la inspiración de Agustín Lara, sin embargo, la situación actual no tiene nada de bonita en España. Ignoro si es justa y correcta la independencia de Cataluña o no, si la razón asiste a los independentistas o al gobierno. Lo que me indigna es la ferocidad con la que es sometida la población catalana, no parece la sociedad civilizada de una España idílica, parecen más las fuerzas represivas de Francisco Franco. De ser así, estaríamos hablando de un retroceso de más de 40 años. ¿No es la misma España que protestaba contra la "Brutalidad" con la que es replegada la contrainsurgencia venezolana?El PANAL y el PVEM, partidos políticos categoría vómito.- el partido garrapata llamado PANAL, al notar que su compinche y proveedor de sangre -PRI- despide un tufo a cadáver, coquetea y amenaza con adherirse al Frente Amplio Ciudadano conformado por el PAN, PRD y MC. Se dice que es la asociación delictuosa de las tres mentiras, no es frente, no es amplio y no es ciudadano. Ahí encajan perfectamente los partidos mercenarios PANAL y PVEM, mismos que no tienen ideología alguna, pernoctan indistintamente con el PRI, con el PAN o con quien les pague su prostitución política, mucho peor que la carnal.Libro recomendado de la semanaEsta vez corresponde a, "Las posibilidades del odio", de la autora mexicana María Luisa Puga. La novela está magistralmente escrita y nos brinda seis fascinantes historias que se desarrollan en Kenia, la insondable y misteriosa para nosotros África. En una de ellas converge incluso un joven mexicano, estudiante en aquellos lares. Es extraño pensar en las equivalencias que hay entre Kenia y México, debido a que ambas se van erigiendo según la necesidades de otros, de los que somos dependientes y colonizados. Reconocer las calles oscuras pobladas sólo por los que no tienen miedo, porque tampoco tienen ninguna otra cosa. Sentir el odio ahí, a un paso irreprimible e inútil, pero encendido. Buena novela, ampliamente recomendada.La palabra escudriñada etimológicamente es "Circo". La palabra, proviene en su etimología del latín “circus” y se refiere a una edificación con un espacio circular donde se desarrolla el espectáculo, constituido por gimnastas, malabaristas, equilibristas, payasos, etcétera. Por lo general, al ser itinerantes, se montan con carpas.La Vida es una TómbolaEl lunes 02 de octubre, nuestro invitado fue el Máster en Filosofía Alberto Rafael León Ramos. Empezamos hablando del ataque en Las Vegas sobre la multitud inerme, ¿qué hace el país más poderoso del mundo para prevenir esas tragedias? Luego abordamos el tema de la independencia de Cataluña y la feroz represión por parte de las fuerzas policíacas, luego nos preguntamos que ha pasado con la ayuda internacional hacia México en efectivo, la cual asciende a 55.5 millones de dólares, el comentario generalizado es que ya se lo robaron las autoridades que lo recibieron, por último analizamos el escenario electoral para el 2018. Se contó con una gran participación en la radio RNR y en Facebook. Mil gracias a todos ellos, también pueden encontrar el video en el canal de You Tube Fuerza Chihuahuense.Notas localesUn cuarto o baño adicional.- así se llama el programa de la Dirección de Desarrollo Social municipal. Consiste como su nombre lo dice en construir para el beneficiado, un cuarto o un baño en su vivienda "Sin costo alguno", este tipo de acciones que atienden a la población con más necesidades es loable y de justo reconocimiento. Tal es la visión del presidente municipal Dr. David Martínez Garrido, buscar y obtener recursos para impactar a las capas de la población que más lo requieren. Si, en muchas administraciones la gente de bajos recursos ha sido invisible, no en esta, aquí si existen y se pretende favorecerlos.¿A qué estamos jugando JMAS? Más tarda el gobierno municipal en instalar la micro carpeta en la zona centro de la ciudad que la Junta de Aguas y Saneamiento en excavar y destruirla. Ahora si que como dice la canción, "Arre, arre mi burrita que no quiere caminar, da unos pasos pa'delante y unos pasos para atrás...". La palabra clave quizá sea simple coordinación."Hay muy pocos monstruos que garanticen los miedos que les tenemos".André Gide"Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti".Friedrich Nietzsche"Todos los monstruos son malos, pero los monstruos que no se mueven ni hablan como monstruos son los peores de todos".Matthew Dicks