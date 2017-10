Retoma el mando comandante de NCG

Nuevo Casas Grandes— Luego de que los agentes estatales fueron retirados de la región de Nuevo Casas Grandes, el director de Seguridad Pública y Tránsito, Julio César Ramírez, dijo al retomar el mando que con la capacitación que recibieron sus agentes y el apoyo del Ayuntamiento “volverán a equiparse para abatir los índices de robos a casa habitación que se dispararon en la ciudad”. En entrevista telefónica, el director dijo que se encontraba en la ciudad de Chihuahua para recibir dos patrullas nuevas con todo el equipamiento policiaco, con lo que reforzará a la corporación. Son camionetas tipo pickup de la marca Dodge línea Ram 2017, doble cabina; al municipio de Casas Grandes le fue entregada una. Asimismo y gracias al apoyo de la presidencia municipal, Julio César Ramírez señaló que ya se cuenta con otras dos unidades otorgadas para las labores policiacas y se espera que en los próximos días podría completar un parque de 8 a 10 unidades con las que pretende reforzar la vigilancia que hacía ya falta en Nuevo Casas Grandes sin descuidar las comunidades rurales como Ejido Hidalgo, Colonia Madero y Buena Fe. “El primer objetivo es brindarle de nueva cuenta a la ciudadanía una vigilancia efectiva, abatir los índices de robo a casa habitación que se han disparado y sobre todo, mantener una capacidad de respuesta inmediata”, indicó el jefe de la corporación. Además de las patrullas el jefe policiaco dijo que en los próximos días antes de que acabe el mes le harán entrega de uniformes y zapatos para los agentes. Agregó que no obstante no esta seguro de si también alcanzaría armamento pues se le ha dado prioridad a otras ciudades grandes y están a la espera de ver si alcanzan también cascos, chalecos y demás equipo táctico. Con respecto a los agentes, el jefe de Seguridad Pública informó que se cuenta ya con 53 elementos capacitados en la Policía Municipal y otros 21 en Tránsito y Vialidad, además de otros 9 que aún se encuentran en academia y estarán listos para diciembre. Dijo que está en pláticas con Gobierno del Estado para contar con otros 53 aspirantes que serán capacitados luego, con la premisa de reforzar la vigilancia de la temporada navideña que ya está cerca y más que nada, porque se les dijo que no habrá más capacitaciones hasta el próximo año. [email protected]

